Медики рассказали про вахтовиков, вывезенных из-за COVID-19 с ямальского месторождения Газпрома

Результаты тестов у всех 20 вахтовиков, вывезенных 26 марта с Бованенковского месторождения, отрицательные. Об этом сообщает окружной штаб.

Как сообщал «Новый День», ранее выяснилось, что 20 работников месторождения во время перелета из Москвы еще 16 марта контактировали с больным коронавирусом. Вахтовиков 26 марта изолировали и увезли в Надымскую центральную районную больницу.

Генеральный директоры «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников официально заявил, что в сложившейся ситуации для всех вахтовиков с марта продолжительность вахты будет увеличена. «Кто сейчас вынужденно дольше поработает, позже дольше отдохнет. Для поддержания финансового положения семей вахтовиков, чей отдых вынужденно сейчас затянется, мы приняли решение производить выплату аванса в период нахождения на междувахтовом отдыхе в размере до половины должностного оклада», – обратился к сотрудникам г-н Мельников.

По данным на 28 марта на Ямале по-прежнему не зафиксировано ни одного случая коронавируса. В режиме самоизоляции находятся 1083 человека.

В округе, как и во всех регионах РФ, с 28 марта по 5 апреля введены особые меры. Запрещены все массовые мероприятия. На этот период также приостанавливается работа ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания. Школьники после каникул с 6 апреля переходят на дистанционное обучение.

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