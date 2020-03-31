На Ямале вынесен приговор местному жителю, который в своем чуме случайно застрелил вахтовика

На Ямале местного жителя, который летом 2019 года случайно застрелил вахтовика, приговорили к 1 году лишения свободы условно. Приговор вступил в силу, сообщает 31 марта СУ СКР по ЯНАО.

Как уточнял «Новый День», трагедия произошла 10 июня 2019 года. Трое вахтовиков ООО «УТТ и СТ Бурсервис» вечером возвращались в вахотовый городок, который расположен в 25-ти километрах от поселка Сабетта.

На вездеходе «Трэкол» мужчины поехали по растаявшему автозимнику и провалились в воду. Вахтовики выбрались и обратились за помощью к местному жителю, чьи чумы были расположены недалеко от места их вынужденной остановки. Работники ООО «УТТ и СТ Бурсервис» сообщили коллегам о происшествии и ждали подмогу. В это время местный житель зашел в чум, чтобы взять ружье – он решил отогнать собак. Ружье было заряжено, хозяин чума зацепился курком за пенопласт. От случайного выстрела пострадал один из вахтовиков, он был ранен в грудь. От полученного ранения 45-летний мужчина скончался по пути в медицинское учреждение поселка Сабетта.

Уголовное дело было возбуждено по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «В ходе предварительного следствия осужденный полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления», – резюмировали в окружном следкоме.

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