Ямал вспыхнул от коронавируса: 10 новых случаев, северяне просят закрыть округ

На Ямале число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось до 12 человек. Оперативный штаб округа 3 апреля сообщает, что у жителей Пангоды подтверждены 10 новых случаев COVID-19.

«Это люди из числа контактных с мужчинами, диагноз которых был подтвержден 1 апреля. Все люди находятся несколько дней под наблюдением», – сообщает региональный оперативный штаб.

Сами ямальцы обеспокоены сложившейся в округе ситуацией. На портале Change.org размещена петиция, в которой губернатора Дмитрия Артюхова просят закрыть округ от внешнего мира.

Автор петиции Крестина Греченкова еще до выявления случаев коронавируса в ЯНАО напомнила Артюхову, что Ямал – главный топливно-энергетический комплекс страны, один из регионов-доноров. «На нашей территории находится 136 месторождений полезных ископаемых. Если мы сможем сохранить здоровье наших людей, мы сможем и дальше обеспечивать страну и бюджет», – написала жительница округа.

По ее мнению, введенные ограничительные меры не помогают в полной мере. «Есть граждане, кто скрывает информацию о своих перемещениях и они могут являться разносчиками вируса. Мы просим запретить выезд из округа без особых причин. Почему так важно это сделать? Во-первых, далеко не все люди планируют сидеть дома в длинные выходные, а это значит, что имеют возможность покинуть округ и привезти инфекцию, сами того не подозревая. Во-вторых, в нашем регионе большие расстояния между городами и не всегда есть возможность быстро доставить больных в соответствующие учреждения для диагностики и лечения (ситуация с вахтовиками на Бованенковском месторождении это подтверждает, благо, в этот раз обошлось). Наша отдаленность может затруднить и прибытие специалистов в экстренной ситуации», – сообщается в петиции.

Ямальцы данное обращение активно обсуждают в социальных сетях и идею поддерживают. «А если коренное население заболеет? Это будет катастрофа! Закройте Ямал! Он хрупкий! Нас мало!", – делятся комментариями в группах «ВКонтакте» ямальцы.

Как писал «Новый День, 2 апреля с 23 часов в поселке Пангоды, с которого на Ямале началась вспышка коронавируса, введен карантин.

«Всем проживающим в населенном пункте, за рядом исключений, запрещено покидать дома. Въезд на территорию поселка и выезд из него разрешены только транзитному транспорту и спецтранспорту экстренных служб , а также транспорту со спецпропусками», – сообщается в постановлении губернатора ЯНАО, которое оперативно было опубликовано 2 апреля. На карантин территория закрыта «до стабилизации эпидемиологической ситуации».

Как сообщал «Новый День», 2 аперля на Ямале были зарегистрированы два первых случая COVID-19. Заболели жители поселка Пангоды Надымского района. Оба мужчины госпитализированы в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы.

В оперативном штабе ЯНАО уточняют, что один из заболевших в марте на своей машине ездил в другой регион РФ, за границу заболевшие не выезжали.

Салехард, Пангоды, Дарья Котова

Салехард, Пангоды. Другие новости 03.04.20

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