Медики рассказали о состоянии ямальцев, заразившихся COVID-19

На Ямале шесть больных коронавирусом находятся в больнице, еще столько же остаются дома в режиме строгой изоляции. Об этом 3 апреля сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

«Четверо из десяти заболевших, подтвержденных сегодня, госпитализированы ранее. Остальным на данный момент не требуется госпитализация. Люди остаются дома в режиме строгой изоляции под контролем врачей Надымский ЦР», – уточнил Сергей Новиков.

Как сообщал «Новый День», 2 апреля ямальский оперативный штаб сообщил про два случая коронавируса на территории Ямала. Диагноз подтвердился у двух мужчин из поселка Пангоды. Они были госпитализированы. В пятницу, 3 апреля, число заболевших увеличилось: на сегодняшний день у 12-ти ямальцев подтвержден COVID-19. Все они жители Пангоды и контактировали друг с другом.

Глава окружного депздрава заверил, что врачи Надымский ЦРБ и территориального управления Роспотребнадзора продолжают противоэпидемические мероприятия в поселке.

Сейчас населенный пункт закрыт на карантин, который начал действовать 2 апреля с 23 часов. Во время карантина жителям и гостям посёлка запрещено покидать свои дома или места проживания. Исключения составляют только случаи обращения за экстренной медпомощью, поход в ближайший магазин или аптеку, выгул домашних животных в радиусе ста метров от дома, вынос мусора в ближайшие контейнеры, а также в случае ухода за недееспособными и частично недееспособными гражданами, которые находятся на иждивении, но проживают отдельно. Запрет не распространяется на сотрудников оперативных служб.

Автомобильное движение в населенном пункте блокировано. Въезд в Пангоды и выезд из посёлка разрешён только транзитному транспорту (без остановок), автомобилям экстренных служб, а также транспорту со спецпропусками. Решения о выдаче пропусков принимает оперативный штаб. В поселке дежурит полиция.

Как сообщал «Новый День», ямальцы обратились к губернатору Дмитрию Артюхову с просьбой закрыть округ.

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