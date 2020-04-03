Из-за коронавируса на Ямале перекрывают автодороги и небо

На Ямале, где за сутки выявили 10 новых случаев коронавируса, ужесточаются меры профилактики. В пятницу, 3 апреля, в округе прошло заседание оперативного штаба, по итогам которого губернатор Дмитрий Артюхов анонсировал отмену вертолетных перевозок, пообещал ужесточить автопередвижение внутри округа. Также он сообщил о закрытии аэропорта Салехарда из-за одного сотрудника, у которого подозревают COVID-19 .

Глава региона напомнил, что сейчас на Ямале коронавирус подтвержден у 12 человек. Вероятно, количество больных увеличится. В связи с чем в округе вводятся новые ужесточения.

«Первое. В наших муниципальных образованиях работниками органов внутренних дел будет осуществляться контроль въезда и выезда, а также соблюдения режима самоизоляции. Чем это вызвано? Сегодня мы провели пробный контроль между Лабытнанги и Салехардом и вынуждены констатировать, что люди плохо соблюдают режим. Больше половины не смогли назвать цель поездки. Порой звучало, что поехали в магазин, потому что там скидки. Видимо, наши призывы не услышали, поэтому меры будут становиться строже. Все выезжающие и приезжающие будут опрошены работниками внутренних дел», – заявил сегодня Артюхов.

На особый режим работы переходят и ямальские авиаторы. В округе прекращаются регулярные вертолетные перевозки, спрос на которые, кстати, кратно упал. Вертолеты будут летать только по необходимости и по заявкам, оформленным главами районов. Ограничения не касаются завоза в поселки необходимых товаров.

Правила работы изменятся и для авиакомпании «Ямал». «Те рейсы, которые останутся для функционирования наших городов, будут проходить по-новому. А именно, самолёты будут летать полупустыми. Продаваться будет не более 50% мест. Это делается для того, чтобы была возможность рассредоточиться пассажирам и соблюдать дистанцию во время полёта. Значимая часть билетов будет находиться на брони органов власти, чтобы в случае необходимости была возможность привезти нужного специалиста. Тем самым мы надеемся, что приток пассажиров, особенно из регионов с неблагополучной ситуаций, мы существенно уменьшим», – пояснил Артюхов.

На ближайшие два дня прекращает работу аэропорт Салехарда – порт закрывается на дезинфекцию.

«Есть единичный случай в Салехарде с подозрением на выявление инфекции, и это работник аэропорта города. Сейчас его коллеги проходят тестирование. Принято решение на ближайшие два дня приостановить работу аэропорта Салехарда. Это нужно, чтобы полностью установить круг контактов, а также провести полную дезинфекцию. Окончательное решение, как будет функционировать авиасообщение с окружной столицей на неделе, мы примем в воскресенье, 5 апреля», – резюмировал Артюхов.

По данным на 3 апреля в ЯНАО зарегистрировано 12 случаев коронавируса. Ямальцы обеспокоены сложившейся в округе ситуацией и просят Артюхова закрыть округ от внешнего мира. Соответствующая петиция была размещена на портале Change.org

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