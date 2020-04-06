На Ямале предпринимателям, пострадавшим от пандемии, безвозмездно выдадут по 200 тысяч рублей

Власти Ямала с 8 апреля начинают прием заявок от предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за пандемии COVID-19. Это будет единовременная и разовая выплата в сумме 200 тыс рублей. Деньги предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

На финансовую поддержку могут рассчитывать не все. Заявки на получение денег будут приниматься от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, чей бизнес связан с образованием, здравоохранением, оказанием социальных услуг, а также оказанием услуг в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-350-00-89. Оператором оказания мер поддержки для бизнес-сообщества Ямала назначен фонд «Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства ЯНАО «Мой Бизнес».

Формулировка выплаты – компенсация за расходы 2019 года. Бизнесмены могут рассчитывать на компенсацию оплаты аренды или выкупа помещения, оплаты коммунальных услуг. Можно подтвердить приобретение специализированного транспорта, мебели, инвентаря. Также получатели денег могут подать заявку, если в 2019 году они приобретали франшизу.

Салехард, Дарья Котова

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