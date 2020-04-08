«Хоть кому-то дали эти кредиты под 0% на выплату зарплаты»? – Минэкономики и Сбербанк ответили на вопрос бизнеса

Министр экономического развития Пермского края Максим Колесников и управляющий пермским отделением Сбербанка Константин Подвальный провели совместную конференцию в инстаграме. Господин Колесников рассказал, что его ведомство получило уже немало жалоб от представителей малого и среднего бизнеса в адрес банков. «Оперативно пишите нам, указывайте банк, будем активно связываться с ними – у нас есть оперативный чат с банками, чтобы мы отрабатывали обращения, обратную связь вам дадим», – сказал он.

Одним из самых популярных вопросов, который задавали участникам конференции предприниматели, был связан с кредитами на выплату заработной платы под 0%. «Скажите, хоть одному предприятию в Перми выдал Сбербанк кредит на з/п с нулевой ставкой? В отделениях Сбербанка утверждают, что не знают, как выдавать заявленные кредиты и что они не будут бесплатными, будет ставка 0,1%», – написала подписчица министра Оксана Пономарева.

Господин Колесников ответил уклончиво: «Понятно, что есть мера поддержки – возможность взять кредит под 0% в банке. Но мы помним, что ключевое слово – кредит, что его надо будет возвращать. Сразу возникает вопрос – за счет каких средств? Пакет дополнительных мер не за горами, он прорабатывается на федеральном уровне тем предприятиям, которые сохраняют рабочие места в этой непростой ситуации», – отметил он.

Позже корреспондент «Нового Дня» еще раз уточнил, были ли выданы хоть кому-то из представителей МСБ кредиты под 0% в Пермском крае. «Сегодня первые кредиты загружены в систему, в течение дня будут выданы. Предодобрены несколько сотен, надеемся, что на них откликнутся», – сказал Константин Подвальный.

Представитель Сбербанка напомнил, что кредит под 0% на выплату заработной платы выдается только тем компаниям, у кого есть зарплатный проект и кто является клиентом больше года. Плюс предложение действительно только для предприятий из наиболее пострадавших от вынужденных нерабочих дней отраслей, в их числе авиакомпании, автотранспортные предприятия, организаторы праздников, туристические фимы, гостиницы и отели, общепит, предприятия допобразования, прачечные, салоны красоты, и так далее.

Глава минэка Прикамья уточнил, что список может быть расширен. «Изначально мы отталкивались от федерального перечня, мы в постоянно анализируем с налоговой, с «Деловой Россией» и «Опорой России» ситуацию – есть ряд отраслей, которые вообще остановлены в связи с пандемией, тут и так понятно, что они получат ноль за апрель в части дохода. Мы их в первую очередь поддерживаем. Есть эффект карточного домика – одни полностью прекратили деятельность, а другие от этого испытывают трудности – мы такие отрасли тоже анализируем, наш региональный перечень шире федерального. Думаю, мы и дальше будем продолжать эту работу», – сказал он.

Пермь, Екатерина Норсеева

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