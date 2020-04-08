Это «устроит» всех: зарплаты в России могут упасть до минимума

Экономический кризис и коронавирусная изоляция в России автоматически вывели значительную часть бизнеса за пределы правового поля. Как заявил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, ситуацию может спасти официальное разрешение для работодателей снижать зарплаты до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пресс-конференции, бизнес-омбудсмен объяснил такие меры необходимостью сохранить рабочие места, и заявил, что это устроит всех.

По словам Титова, сегодня крайне важно не допустить безработицу. «Надо сегодня основной упор сделать на поддержание реального сектора экономики и, прежде всего, самого главного направления – борьбы за сохранение рабочих мест. Это и важнейшая социальная задача, и задача предпринимательская, экономическая. Если предприятие сохраняет рабочие места, значит – оно живо, значит – оно работает. Мы предлагаем правительству считать основным приоритетом – сохранение рабочих мест. Тот, кто сохраняет рабочие места, должен быть главным реципиентом получения экономической помощи, которая оказывается государством», – полагает бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что сейчас многие предприниматели оказались зажаты в тисках кризиса – у них нет прибыли, но нет права не выплачивать зарплату. «В этом направлении у нас сегодня много проблем. Власть сегодня не дала сценария, предприниматели не знают, как поступать – денег на выплату зарплаты нет, закон жёстко их ограничивает, и сценария правительство не дает», – подчеркнул Титов.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что, согласно докладу Центра стратегических разработок, 49% предприятий перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплат, увольнения начали уже 16% компаний и 30% – «подумывают об этом», еще 30% – заставили своих сотрудников взять отпуск за свой счет. Как считает Титов, такие действия фактически выводят этих предпринимателей из правового поля.

«Надо понимать, что над ними висит справедливый меч закона. А если вы два месяца полностью не выплачиваете зарплаты или три мясяца частично, то над вами висит статья 145.1 УК РФ – максимальные сроки по которой до 3 лет. Как работать в такой ситуации бизнес не знают», – сказал он.

«Мы хорошо знаем, что такое ответственность бизнеса, и насколько власть использует административный и уголовный кодексы. Если мы сегодня будем просить о том, чтобы власть отменила эти статьи (об ответственности работодателей), то правительство будет бояться, что начнутся массовые увольнения, и это неправильно. Мы все-таки стоим за то, чтобы сохранять рабочие места, поэтому предлагаем возможность легального и законного снижения заработных плат. И это устроит и работодателей, и работников», – полагает бизнес-омбудсмен.

Титов заявил, что поскольку речь идет о выживании предприятий, все должны быть в одной лодке и выплывать вместе. «Главное предложение – разрешить предпринимателям сокращать заработные платы, чтобы они имели возможность сокращать до одного МРОТ. У них сегодня такого права нет. Тогда на них не будет висеть риск уголовного и административного преследования. А люди должны понимать, что сейчас такая экономическая ситуация, что если они будут требовать выплатить все, то завтра их может вообще не оказаться, потому что предприятие обанкротится. Всем вместе выплывать в одной лодке из этого кризиса», – заключил бизнес-омбудсмен.

Напомним, МРОТ в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей в месяц.

Как сообщал «Новый День», Титов сегодня также заявил, что три месяца в режиме «самоизоляции» вернут Россию в середину 1990-х годов.

Москва, Мария Вяткина

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