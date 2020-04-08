«Дедлок» экономики: Россия через коронавирусную изоляцию возвращается в 1990-е

Три месяца в режиме «самоизоляции» вернут Россию в середину 1990-х годов. Как считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, экономика находится в состоянии «дедлока», и падение ВВП по итогам года будет исчисляться «двузначными числами». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнес-омбудсмен высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Титов назвал происходящее в российской экономике «идеальными штормом». «В нашем новом кризисе, который, наверное, по качеству, мы не проходили никогда – это «идеальный шторм». То, что произошло с эпидемией, наложилось на падение цен на нефть, и это действительно привело к серьезному «дедлоку» (взаимной блокировке) в экономике», – констатировал он.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что раньше падение цен на нефть вело к снижению курса рубля и сокращению покупательской способности, однако с восстановлением стоимости «черного золота» возвращалась на прежний уровень и покупательская способность. «Но раньше падение курса рубля стимулировало экспорт, теперь – закрыты все рынки, перекрыт практически любой экспорт», – подчеркнул он.

В результате, по его оценке, Россия оказалась в очень тяжелой ситуации и практически весь бизнес находится под угрозой. «Проблем огромное количество. По моим оценкам, не менее 90% предпринимателей задето этим кризисом в той или иной степени, некоторые просто «стоят». Надо оторваться от технических проблем каждой компании и посмотреть на ситуацию в целом», – сказал Титов.

Как считает бизнес-омбудсмен, сейчас уже очевидно, что ВВП в марте сократился в «двузначной цифре». «В целом, ситуация сейчас во многом будет зависеть от того, как успешно завтра пройдут переговоры, чтобы стимулировать рост цен на нефть, и как долго продлится коронавирус, насколько жестко мы будем держать карантин. Но по году могут быть двузначные цифры (в падении ВВП)», – отметил Титов.

В этой связи он выразил уверенность, что если через три месяца Россия не вернется к нормальной жизни, будет пройдена «точка невозврата». «Могу сказать, что после месяца возможно вернуться к нормальной жизни, два месяца – это серьезные убытки для экономики и большое количество потерь предприятий, бизнесов по дороге. Три месяца – точка невозврата, после трех месяцев у нас будет совершенно другая экономика. Если приводить сравнения – может быть, вспомните 90-е годы, начало-середина 1990-х годов, что-то в этом стиле», – подчеркнул Титов.

Накануне похожую оценку ситуации дал директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его мнению, в настоящее время российская экономика переживает «двойной шок», в результате чего может рухнуть до -20% ВПП и по уровню падения приблизиться к 1992 году. «Я бы оценивал, что в текущем году российский ВВП уйдет ниже 2009 года. С учетом высочайшей степени неопределенности какие-то более конкретные оценки трудно делать, но, я думаю, что это будет в интервале от -10 до -20%. Российская экономика по своему падению может в текущем году ориентироваться на самый худший год – 1992-й», – считает эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.04.20

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