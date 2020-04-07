Равнение на 1992 год: Россия возвращается к разрухе

В настоящее время российская экономика переживает «двойной шок», в результате чего может рухнуть до -20% ВПП и по уровню падения приблизиться к 1992 году. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал сегодня директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его оценке, кризис будет затяжной и коснется всех ведущих экономик мира.

«Коронавирус – идеальный «спусковой крючок» для мирового экономического кризиса. В условиях, когда мировая экономика созрела для кризиса, вводятся карантинные меры. Одно накладывается на другое – и мы видим стремительное ухудшение экономик во всем мире. Российской экономике приходится выдерживать двойной удар: первое – многие отрасли «встали» от коронавируса, второе – обвальное падение цен на нефть», – констатировал Николаев.

Экономист обратил внимание, что в новейшей истории России самым тяжелым периодом в экономике был 1992 год, когда падение составляло 14,5%, тогда как в кризис 2009 года снижение было на 7,8%. «Я бы оценивал, что в текущем году российский ВВП уйдет ниже 2009 года. С учетом высочайшей степени неопределенности какие-то более конкретные оценки трудно делать, но, я думаю, что это будет в интервале от -10 до -20%. Российская экономика по своему падению может в текущем году ориентироваться на самый худший год – 1992-й», – считает эксперт.

Согласно его прогнозу, Россия окажется не единственной страной, которая будет переживать текущий кризис хуже, чем 11 лет назад. «Велика вероятность того, что эта мировая экономическая рецессия, в которую у нас вошла мировая экономика, будет похуже, чем кризис 2009 года. Я оцениваю, что это будет хуже, чем за историю наблюдений (с 1961 года). Я напомню, что за последние 60 лет минусовой результат по миру был в 2009 году, когда мировой ВВП снизился на 1,7% по отношению к 2008 году. Сейчас это будет от -3 до -5%. Это, конечно, редкий результат. Никто не думал, что мы такое можем увидеть», – сказал Николаев.

Как считает эксперт, в США падение ВВП может составить 5-10%. «В Великую депрессию в США падение было под 14%. Не думаю, что они дойдут до этого уровня, но падение будет очень сильным. Это худший показатель за последние 70 лет», – отметил он.

По его мнению, Китай может стать единственной страной, которая останется в «символическом» плюсе. «Для них это будет обвальное падение, но все-таки, это падение в темпах экономического роста (0-1%)», – добавил он.

Николаев также отметил, что коронавирус нанес удар по всем ведущим центрам развития, в особенности – США и Европейскому союзу, что негативно влияет на общую ситуацию. «Китай уже в меньше степени, хотя, конечно, там тоже далеко не все закончилось. Плюс, основные потребители китайского экспорта – это США и ЕС, если там все будет плохо, то и он (Китай) не сможет быстро восстанавливаться. Нужно учитывать, что кризис быстро не закончится. Медики нас не очень обнадеживают. Мы, экономисты, обязаны это учитывать. Постепенность распространения болезни очень тревожна», – подчеркнул экономист.

С точки зрения эксперта, после завершения пандемии экономика уже не вернется к докризисному состоянию. «Экономика будет другой, ее структура будет другой. Мир в целом будет другой. Это будет экономика, где не будет такого места углеводородному сырью, что для России, кстати, чрезвычайно плохо – к сожалению, мы так и остались на сырьевой игле. Это сильно нам аукнется, потому что окажется, что спроса на углеводородное сырье в таких объемах больше не будет никогда. Никакие сделки по сокращению объема добычи сейчас не помогут. Мощнейшим образом будет простимулировано развитие Интернет-экономики», – заключил Николаев.

Москва, Мария Вяткина

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