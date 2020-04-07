Неоплачиваемые отпуска, урезание зарплаты и увольнения: бизнес отреагировал на «коронавирусный» кризис в РФ

Почти треть российских компаний (29%) отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск в апреле, ранее объявленном президентом РФ нерабочим, но с сохранением заработной платы. Еще примерно столько же предприятий планируют в ближайший месяц прибегнуть к такой мере в условиях ограничительных мер, введенных в стране в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Таким образом, чуть больше половины компаний в стране уже перевели или собираются перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск в нерабочем апреле. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга о состоянии деловой среды в стране, проведенного Центром стратегических разработок. Итоги исследования озвучила глава центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова в ходе онлайн-конференции. Мониторинг, в ходе которого были опрошены 1000 предпринимателей, был проведен ЦСР с 31 марта по 2 апреля.

«По нашим данным 29% компаний декларируют, что им пришлось перевести сотрудников именно в неоплачиваемый отпуск. Причем таких компаний станет почти в два раза больше – почти каждая вторая компания планирует перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск в ближайший месяц», – цитирует эксперта РИА «Новости». Получается, что больше половины отечественных компаний проигнорировали призыв государства сохранить зарплату сотрудникам и оплачиваемые отпуска в нерабочем апреле.

Накорякова также сообщила, что из-за вынужденного простоя каждой пятой компании (20%) пришлось сократить заработные платы сотрудников. Еще 30% компаний заявили, что будут вынуждены пойти на такой шаг «в ближайший месяц-два, если ничего не изменится».

Более того, 16% компаний, участников опроса, уволили сотрудников, а в ближайшее время намерены поступить также еще 31%, пишут «Ведомости».

В ЦСР отмечают, что в число компаний, которые могут больше всего пострадать от пандемии коронавируса и связанной с ней экономического кризиса, входят торговые предприятия, компании, занимающиеся оказанием услуг, транспортировкой и хранением, недвижимостью и строительством. Вероятность их банкротства варьируется до 29% до 37%. Кроме того, указывают эксперты, рискам подвержены компании в сфере высоких технологий и даже предприятия тяжелой промышленности. По прогнозу ЦСР, обанкротиться могут почти треть компаний.

Ранее представители бизнес-сообществ заявляли о недостатке мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса и введения карантинных мер в стране, а также об ограниченности уже утвержденных мер.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.04.20

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