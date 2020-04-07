Коронавирус толкает Россию к банкротству: последствия карантина станут ощутимы через год

Россию в ближайшие полтора года ждет всплеск банкротств среди населения и представителей бизнеса. По данным единого федерального реестра «Федресурс», за первые три месяца 2020 года процент разорений оказался на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, Как считают эксперты, ситуация будет усугубляться из-за карантинных мер, которые приняты для нераспространения коронавирусной инфекции.

По данным «Федресурса», с начала года банкротами было признано 22 356 граждан, лидером по росту несостоятельности стала Москва – 1,4 тысячи (+40,5%), Московская область – 1,3 тысячи (+64,2%) и Краснодарский край – 1,2 тысячи (+117,8%), пишут «Известия».

По данным издания, большую часть банкротств – 93% – инициировали сами должники. В целом за три месяца этого года на каждый 100 тысяч населения было зафиксировано 15 новых банкротств,

По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, эти данные еще не отражают последствия начавшегося экономического кризиса. «Текущая тенденция – следствие наработки технологий и практики, а также распространения информации о возможностях процедуры. Последствия кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае его упрощения законодателем, мы увидим не ранее чем через год», – сказал он.

Как считает глава Объединенного кредитного бюро Артур Александрович, антикризисные меры, которые предлагает власть, чтобы смягчить ситуацию, имеют невысокую эффективность. Часть заемщиков – особенно это касается жителей Москвы – не сможет воспользоваться кредитными каникулами.

Правительственный запрет кредиторам с 4 апреля подавать заявление на банкротство может смягчить ситуацию, но волны банкротств не избежать в 2021 году, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Сейчас большинство экспертов сходится, что минимизировать волну банкротств поможет отсрочка исполнения требований по налогам и сборам, а не только по коммерческим договорам, а также расширение перечня отраслей, которым будет оказана поддержка.

В отношении физических лиц ситуация может измениться, если процедура упрощения несостоятельности будет доведена до конца. Сейчас по закону банкротами могут стать лишь граждане, чей долг превышает 500 тысяч рублей, а просрочка – 90 дней.

Согласно данным мониторинга Центра стратегических разработок (ЦСР), порядка 28% компаний в России видят риски банкротства в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса и девальвации рубля. «Что касается такого риска, довольно обсуждаемого на сегодняшний день, как банкротство, то по последним данным – это данные начала апреля (первая неделя апреля), 28% компаний в России подвержены риску банкротства», – заявила руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова, слова которой цитирует «Прайм». Эксперт отметила, что в сфере торговли и услуг риск банкротства отмечают 37% компаний.

Ранее известный экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский в интервью РИА «Новый День» обращал внимание, что в России в условиях коронавирусного карантина наблюдается колоссальный разрыв между официальными заявлениями монетарных властей и тем, что происходит на самом деле. По его оценке, в итоге это может обернуться социальными протестами.

Москва, Мария Вяткина

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