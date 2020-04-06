«Нас ждут тяжелые времена»: банковский произвол, массовые банкротства и продуктовые карточки

В России в условиях коронавирусного карантина наблюдается колоссальный разрыв между официальными заявлениями монетарных властей и тем, что происходит на самом деле, а в итоге это может обернуться социальными протестами. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, накопленные резервы все равно придется тратить, но правительство опять решится на это с опозданием.

Эксперт обратил внимание, что кабинет министров анонсирует меры поддержки бизнеса и граждан, однако по факту судьба заемщиков оказалась в руках банков. «Есть поговорка «жалует царь, да не жалует псарь». Сейчас происходит настоящий банковский произвол – никто не собирается прощать никакие займы. Банки сами решают все. Есть целая цепочка принятия решений: правительство одно решение принимает, Центральный банк делает свои предписания, а банки решают судьбу заемщиков по-своему. Проценты (по кредитам) продолжают начисляться, они просто через полгода вам упадут», – сказал Вязовский.

Экономист также отметил, что хотя официально заявляется о послаблениях для предпринимателей, от представителей бизнеса приходят совсем другие новости – некоторые банки сейчас предлагают перекредитоваться под 36%. «Представляете, при ключевой ставке 7%?! Или взять историю с ипотекой... вроде бы кредитные каникулы, но при каком размере ипотечного кредита все это работает? У вас должен быть ипотечный кредит не больше полутора миллионов рублей, чтобы в Москве вам сделали кредитные каникулы. Это при том, что средняя ипотека в Москве 4,5 млн рублей», – возмутился Вязовский.

По его словам, власть сейчас продолжает режим жесткой экономии. «У нас сейчас больше 10 трлн в Фонде национального благосостояния, но их же не используют. Говорят, что не знают, как долго будет длиться этот кризис, что если выплатить эти деньги сейчас, то потом не хватит. Видимо, кто-то им прогнозирует, что это все долго продлится и резервов, которые есть в ФНБ, хватит только на два года», – сказал он.

Вязовский пояснил, что резервы, вероятно, планируется потратить на погашение дефицита бюджета, который растет из-за падения цен на нефть. «Это уйдет не людям, а на погашение дефицита. Но тут есть риск социальных волнений. Вот в чем дело – они думают о бюджете, а надо – о людях. Иначе это все плохо кончится», – считает эксперт.

В то же время Вязовский выразил уверенность, что сейчас правительству РФ было бы правильнее обратиться к опыту других стран. «В той же Чехии – там реально налоговые каникулы, кредитные каникулы, бизнесменам выделили прямые деньги на помощь. В Америке каждому 1200 долларов доплатили. Нам тоже уже нужно прямые выплаты производить. Иначе будут массовые банкротства, рост криминальных настроений», – полагает экономист.

«Мы к этому придем, мы все время запаздываем – карантин ввели поздно, выплаты тоже оттягиваем. Но все равно эти резервы придется тратить. Без вариантов. Только это поддержит какое-то потребление, а деньги вернутся в экономику – люди придут в магазины и потратят их, хоть какой-то оборот будет, те же налоги…» – добавил он.

Вместе с тем Вязовский обратил внимание, что больше половины граждан не имеют накоплений и просто на месяц остались без доходов. «Сейчас главные меры – дать деньги напрямую населению. В Москве не понимают, как в регионах тяжело – у 60% населения нет накоплений. Они не могут сидеть в карантине и покупать продукты. А эпидемия ускоряется – сейчас уже под тысячу заболевших в день, а до этого в среднем было 600 человек», – сказал он.

Эксперт не исключил, что в такой ситуации одной из мер поддержки могут стать продуктовые талоны. «Если выпускать на работу, все перезаражаются, а если нет – надо срочно что-то решать. Платить напрямую, по нашим меркам, нужно 10 тысяч рублей, чтобы люди месяц продержались, питаться могли… Какие-нибудь продуктовые талоны выделять», – сказал Вязовский.

По его оценке, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от продолжительности карантина, но, вероятнее всего, самые тяжелые времена еще впереди. «Конечно, надо смотреть, сколько будет длиться эпидемия, если она закончится быстро, то после майских все пойдет спад. Если же она не имеет сезонности, а, по всей видимости, она не имеет сезонности, потому что коронавирусом болеют и в тёплых странах – в Индии, Мексике, тогда нас очень тяжелые времена ждут. До прививки ждать еще год, непонятно, как это будет развиваться», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.04.20

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