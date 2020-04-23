Заставляют уволиться, урезают зарплату, не пускают на удаленку: в СПЧ сообщили о массовых жалобах на работодателей

На горячие линии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Конфедерации труда России поступают сотни жалоб россиян на нарушение их трудовых прав со стороны работодателей в условиях пандемии коронавируса и ограничительных мер.

В больше трети обращений (36%) говорится о том, что людей заставляют уволиться по собственному желанию, взять отпуск за свой счет, а также об отказах работодателей оплачивать нерабочие дни, объявленные президентом РФ. Об этом рассказал президент КТР, член СПЧ Борис Кравченко.

Еще 23% жалоб, по его словам, связаны с тем, что работодатель не отпускает сотрудников на нерабочие дни и на удаленку. 12% работников жалуются на значительное сокращение зарплаты из-за простоя или в связи с произвольными решениями работодателей урезать зарплаты. В 4% обращений говорится, что работодатели вынуждают сотрудников брать очередной оплачиваемый отпуск или больничный.

По словам Кравченко, «в последние дни доля таких жалоб растет» – уже поступило несколько сотен обращений. Кроме того, отметил глава КТР, остро стоит вопрос о выполнении работодателями рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Речь идет о переводе сотрудников на удаленную работу, обеспечении дополнительными средствами защиты, создании условий для дистанцирования на рабочем месте.

При этом, подчернул он, работники фактически не могут защитить свои права, поскольку суды из-за введенных ограничений рассматривают только дела безотлагательного характера и не ведут прием граждан. Кравченко в связи с этим отметил, что значительная часть граждан оказалась в очень тяжелой ситуации, когда, лишившись зарплаты, не может сейчас искать новую работу из-за введенных мер по самоизоляции.

В ближайшее время СПЧ передаст правительству России рекомендации для Минтруда, Федеральной службы по труду и занятости, а также для прокуратуры о реагировании на обращения работников по фактам нарушений трудовых прав в период пандемии. «В данной ситуации органы контроля и надзора становятся почти единственной надеждой на быстрое восстановление как отдельных прав, так и прав больших трудовых коллективов», – заключил Кравченко.

Ранее Центр стратегических разработок обнародовал результаты мониторинга о состоянии деловой среды в стране на фоне пандемии. Согласно этим данным, почти треть российских компаний (29%) отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск в апреле, ранее объявленном Владимиром Путиным нерабочим, но с сохранением заработной платы. Еще примерно столько же предприятий планируют в ближайший месяц прибегнуть к такой мере. Таким образом, чуть больше половины компаний в стране уже перевели или собираются перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск в нерабочем апреле.

Из-за вынужденного простоя каждой пятой компании (20%) пришлось сократить заработные платы сотрудников. Еще 30% компаний заявили, что будут вынуждены пойти на такой шаг «в ближайший месяц-два, если ничего не изменится». 16% компаний уволили сотрудников, а в ближайшее время намерены поступить также еще 31%.

Москва, Наталья Петрова

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