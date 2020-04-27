России предрекли многократный рост безработицы из-за пандемии

Официальное количество безработных в России может увеличиться 6 раз на фоне пандемии коронавируса. Такой прогноз озвучил Институт социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ). По мнению аналитиков, численность людей, оставшихся без работы, может достичь 5,3 миллиона человек.

Авторы прогноза полагают, что официальная безработица будет расти из-за вынужденного простоя в экономике, облегчения процедуры постановки на учет – до конца года это можно будет сделать дистанционно и увеличения размера пособия минимального размера оплаты труда в 12130 рублей.

Эксперты в связи с этим предупредили, что заложенных на выплаты средств может не хватить, поскольку они рассчитаны на вдвое меньше зарегистрированных безработных – на 2,5 млн человек,пишут «Известия». Впрочем, в Минтруде РФ заверили, что запланированных средств достаточно, отметив, что лимиты устанавливались на самый пессимистичный сценарий, для которого, по мнению ведомства, нет оснований.

По данным Росстата, в марте 2020 года численность безработных в России по методологии Международной организации труда (МОТ) составляла 3,49 млн человек – это люди искали работу и были готовы к ней приступить. Уровень безработицы, согласно оценке ведомства, составлял 4,7% – как и в марте прошлого года.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что из-за экономического кризиса, спровоциронного пандемией, в стране число безработных до конца года может вырасти в несколько раз и достигнуть 8 млн человек. По словам руководителя ведомства, в настоящее время спрос на ряд услуг исчез полностью. Так, оказались под запретом услуги ресторанов, развлечения и спорт. На фоне непонимания, сколь долго продлится такая ситуация, организации вынуждены идти на увольнения сотрудников, отметил Кудрин.

В начале апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина признала возможность всплеска безработицы в России во втором квартале этого года. Ее масштабы будут зависеть от ограничительных мер, указала она. «Негативное влияние коронавируса, закрытие предприятий бизнеса могут приводить к некоторому росту безработицы», – сказала Набиуллина.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.04.20

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