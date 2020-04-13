Кудрин заявил о трехкратном росте безработицы в России до конца года

По оценкам аналитиков Счетной палаты РФ, из-за кризиса в стране число безработных до конца года может вырасти в несколько раз и достигнуть 8 млн человек. Об этом рассказал главный аудитор Алексей Кудрин.

«По прогнозам в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск [экономики], рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», – рассказал он РБК.

Кудрин отметил, что сейчас спрос на ряд услуг исчез полностью. Так, оказались под запретом услуги ресторанов, развлечения и спорт. На фоне непонимания, сколь долго продлится такая ситуация, организации вынуждены идти на увольнения сотрудников, отметил глава СП.

Аналогичная ситуация складывается и в других странах, констатировал он. Так, например, в США число увольнений растет взрывными темпами, до 700 тыс. безработных в неделю. На сегодняшний день в России в неоплачиваемые отпуска отправлены до 30% работников, но в случае затянувшегося на фоне коронавирусной инфекции кризиса, они рискуют потерять работу, сказал Кудрин.

Сравнивая ситуацию с кризисом 2008 – 2009 годов, он отметил, что тогда, для того, чтобы избежать роста безработицы, были приняты массовые решения по поддержке бизнеса. Как писал «Новый День», тогда вливания составили до 10% ВВП. Нынешняя ситуация, по его оценкам, очень схожа с той, потому властям, вероятно, предется идти на значительные меры поддержки экономики.

Москва, Иван Гридин

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