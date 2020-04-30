«От кризиса будем отходить 5 лет»: прогноз Минтруда о росте безработицы в РФ сочли сильно заниженным

Россию после пандемии нового коронавируса ожидает самая большая безработица с начала 1990-х годов. Такое мнение высказал основатель сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров. Он полагает, что прогноз Минтруда РФ о росте числа безработных до 6 миллионов человек занижен в 5-6 раз.

«От кризиса мы будем отходить лет пять, в лучшем случае», – считает Захаров (цитата по «Интерфаксу»). «Нас, к сожалению, ждет большая безработица, которую никто из нас не видел за последние 30 лет», – предупредил эксперт.

Ранее Минтруд сообщил, что ожидает по одному из прогнозов рост безработицы в стране после пандемии до 5-6 млн человек. В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что прогнозирует рост показателя в несколько раз – до 8 млн человек. Он констатировал, что в настоящее время спрос на ряд услуг исчез полностью. Так, оказались под запретом услуги ресторанов, развлечения и спорт. На фоне непонимания, сколь долго продлится такая ситуация, организации вынуждены идти на увольнения сотрудников, отметил Кудрин.

Согласно прогнозу Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ), официальное количество безработных в России может увеличиться в 6 раз на фоне пандемии. По мнению аналитиков, численность людей, оставшихся без работы, может достичь 5,3 миллиона человек.

Со своей стороны глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина признала возможность всплеска безработицы в России во втором квартале этого года. Ее масштабы будут зависеть от ограничительных мер, указала она. «Негативное влияние коронавируса, закрытие предприятий бизнеса могут приводить к некоторому росту безработицы», – сказала Набиуллина.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.04.20

Титов призвал власти лишить бюджетников «антикризисных» выплат. / Российская промышленность почувствовала возвращение в 1990-е. / Бывшего вице-губернатора Зауралья Пугина отправили в СИЗО на два месяца. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»