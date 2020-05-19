Министр труда рассказал о резком недельном росте безработицы в РФ. «Это еще не катастрофа»

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что число официально нетрудоустроенных граждан в России с 12 мая выросло более чем на 166 тысяч и достигло показателя в 1,6 миллиона человек. Такую цифру министр обнародовал в эфире Первого канала.

Напомним, неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о 1 млн 434 тысячах безработных в России. Таким образом, число россиян, оставшихся без работы, увеличилось сразу на 11%.

Котяков также заявил, что на протяжении мая и июня количество безработных, вставших на биржу труд, только возрастет. В целом, по оценке министра, на рынке труда сложилась серьезная ситуация, однако ее нельзя считать катастрофической.

Глава Минтруда добавил, что в стране прогнозируется рост числа безработных до 2,5 млн. «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше», – подчеркнул он.

Министр также сообщил, что в ведомстве ожидают стабилизации ситуации на рынке труда к 20-м числам июня – это произойдет за счет возобновления работы большинства предприятий.

Надо отметить, что 15 апреля официально в России безработными числились почти 735 тыс. человек. За месяц этот показатель вырос в два раза.

Ранее Минтруд России сообщил, что ожидает по одному из прогнозов рост безработицы в стране после пандемии коронавируса до 5-6 млн человек. В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что прогнозирует рост показателя в несколько раз – до 8 млн человек. По его словам, сейчас спрос на ряд услуг исчез полностью – оказались под запретом услуги ресторанов, развлечения и спорт. На фоне непонимания, сколь долго продлится такая ситуация, организации вынуждены идти на увольнения сотрудников, отмечал руководитель СП.

Основатель сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров в свою очередь ожидает, что Россию после пандемии ожидает самая большая безработица с начала 1990-х годов. По его мнению, прогноз Минтруда о росте числа безработных занижен в 5-6 раз. «От кризиса мы будем отходить лет пять, в лучшем случае», – полагает Захаров (цитата по «Интерфаксу»).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.05.20

В Курган привезли вахтовиков из Якутии, где была зафиксирована массовая вспышка Covid-19. / Россия стала выдавать иностранцам в 2,5 раза больше паспортов. / Нерабочий апрель обвалил экономику России почти на 30%. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»