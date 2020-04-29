Демотивирующий кризис: безработица и падение реальных доходов на 15%

Россия оказалась в тисках коронавирусных реалий: бизнес демотивирован, в стране нарастает безработица, реальные доходы населения могут снизиться на 15%, а правительственные меры не в состоянии решить нарастующие проблемы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь накануне на заседании Экономического клуба в Москве.

В частности, директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова считает, что россияне рискуют потерять до 15% своих доходов. «Я напомню, что у нас доходы населения еще не восстановились после падения 15-го года. Темпы роста доходов в 19 году составили 1%, по первому кварталу (2020 года) уже снижение на 0,2%. По пессимистичному сценарию, снижение будет до -15%. Масштабы падения для умеренно хорошего сценария, при котором ВВП падает на 4-5%, составляют более чем на 8%», – сказала эксперт.

По ее словам, снижение доходов затронет все группы населения. «Мы видим снижение на четверть предпринимательского дохода, на 20% – снижение доходов занятых в корпоративном секторе. Ни одна группа населения не осталась не затронутой», – подчеркнула Акиндинова.

Как считает эксперт, сотрудники бюджетной сферы, вероятнее всего, сохранят свой нынешний уровень зарплат, но, принимая во внимание общую конъюнктуру, это тоже будет означать реальное падение доходов. «С учетом достаточно плохой ситуации с региональными бюджетами, там в номинальных выражениях сохранятся зарплаты бюджетников, что будет означать их снижение в реальном выражении», – сказала она.

По ее мнению, в результате коронавирусного кризиса бизнес получает не только экономический удар, но и моральный. «Мы получим ситуацию, что бизнес, который уцелеет, будет отягощён налоговыми обязательствами, обязательствами по кредиту, которые даже если будут реструктурированы – растянуты на длительное время – останутся тяжким бременем висеть на предприятиях. Это будет означать убытки. Многие компании решат прекратить деятельность – очень демотивирующая ситуация, когда государство демонстрирует, что не очень хочет брать на себя убытки», – считает экономист.

Акиндинова пояснила, что государственная помощь в ее нынешнем виде не способна решить проблемы. «Антикризисные субсидии компенсируют всего около 25% средней зарплаты. Для сравнения в европейских странах компенсации достигают 60-80%. Предприятия не готовы держать ни уровень зарплат, ни занятости. Потери здесь уже очень большие. В ближайшие месяцы проблемы бизнеса будут усугубляться. Даже если у нас начнется постепенное ослабление карантина, я напомню, прямые выплаты – меньшая часть этого пакета, а основная часть – это кредиты и налоговое отсрочки», – отметила эксперт.

Экономисты прогнозируют, что такая ситуация неизбежно повлияет на рынок труда, но сейчас пока сложно представить, каков будет реальный уровень безработицы. Как отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев, даже мартовские показатели, хотя этот месяц еще был рабочим, уже зафиксировали негативную динамику. «Росстат дал данные, что показатель по безработице в марте был выше, чем в феврале. А обычно у нас мартовский показатель лучше по сравнению с февральским», – констатировал он.

Как считает директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон, ситуация будет развиваться по негативному сценарию. Он напомнил, что до начала кризиса уровень безработицы в стране составлял 4,6% – 3,5 млн человек. «Я не прогнозирую, но ничего хорошего не ожидаю», – сказал он.

Эксперт пояснил, что власти пошли по пути поддержки граждан, которые потеряли работу, через службу занятости, однако уровень ее компетенции не вполне очевиден. «До кризиса служба занятости была институтом, совершенно потерявшим свои мышцы. В условиях низкой безработицы, которая обеспечивалась за счет низкого пособия, служба занятности никакие функции выполнять не могла и постепенно деградировала. Сегодня от нее требуется очень много. Каковы ее физические, институциональные, интеллектуальные возможности – никто не знает. Она не пробовала за последние 20 лет решать серьезные проблемы», – сказал Гимпельсон.

По его оценке, нынешняя безработица является качественно новым явлением. «Безработица, которая может возникнуть на этом фоне, довольно специфическая. Ее стандартное определение – отсутствие работы при условии ее поиска. Современная экономическая теория рассматривает безработицу, как работу по поиску работы. Пособия – это оплата поиска. Нынешняя ситуация, когда все сидят дома, никто никакую работу найти не может. Это такая незанятость, но без поиска. Сколько людей лишилось работы – данных нет», – сказал он.

По словам Акиндиновой, мировая тенденция показывает, что с продлением карантина, обстановка только ухудшается. «Каждое продление карантина меняет прогнозы в худшую сторону. Не исключено, что восстановление 21-года тоже будет неполным по причине ограничений, структурных изменений. Это будет затягиваться даже при хороших сценариях, если карантин закончится в 20-м году и второй волны не будет», – подчеркнула она.

Эксперт также отметила, что сейчас власти должны учитывать особенности кризиса и отдавать себе отчет, что выйти из кризиса за счет энергоресурсов уже не получится. «Нужно признать, что у нас происходит принудительное снятие экономики с нефтяной иглы. Нужно делать больше для того, чтобы ненефтегазовая экономика восстанавливалась, генерировала доходы населения и доходы бюджета», – заключила Акиндинова.

Москва, Мария Вяткина

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