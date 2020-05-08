Эксперты ВШЭ предсказали резкое падение реальных доходов россиян. «Принятых мер поддержки недостаточно»

Реальные располагаемые доходы населения России (за вычетом налогов и обязательных платежей) без принятия мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса могли бы составить во втором квартале 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года. Об этом говорится в новом выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе», подготовленном Центром развития НИУ ВШЭ. В докладе указывается, что уже введенные меры поддержки повысят данный уровень на 2,2 процентных пункта. Таким образом, падение реальных доходов населения во втором квартале может составить порядка 20%.

По оценке авторов доклада, за текущий год в целом падение реальных доходов россиян может составить от 8 до 12%. Напомним, в 2019 году был зафиксирован мизерный рост реальных располагаемых доходов населения – всего на 1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, доходы граждан в текущем году должны были увеличиться на 1,5%, в 2021 – на 2,2%. Однако уже ясно, что в 2020 году заявленный прогнозный показатель достичь не получится как из-за нефтяного обвала, так и пандемии и введенных из-за нее мер изоляции и других ограничений.

«Фактически уже по итогам первого квартала 2020 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,2% (год к году), при том, что инфляция не была высокой и составила 2,4%», – констатируют авторы обзора ВШЭ.

Аналитики напоминают, что меры по ограничению распространения коронавируса в России были введены только с 28 марта. «Следовательно, можно предположить, что падение реальных располагаемых доходов населения, скорее, было связано не с карантином, а с падением цен на нефть, резким торможением деловой и туристической активности в отношениях с Китаем и началом разрыва цепочек поставок», – отмечается в докладе.

Напомним, что весь апрель был объявлен РФ Владимиром Путиным нерабочим, но с сохранением заработной платы, затем нерабочий период был продлен до 11 мая включительно. В этих условиях «в ряде организаций коммерческого сектора и на неформальных рабочих местах начала возникать проблема ухода работников в отпуска (оплачиваемые или неоплачиваемые)», говорится в обзоре. Кроме того, указывают авторы, «проблема доходов начала обостряться для самозанятых, которые зависят от своей деловой активности». Также сообщалось о планируемых сокращениях и увольнениях в частном секторе. «Уже в марте стало очевидно, что нужна поддержка как ряду отраслей экономики, так и населению», – пишут аналитики, предлагая «усилить меры поддержки доходов населения, как напрямую, так и через предприятия» в рамках нового антикризисного пакета и плана восстановления экономики, которые сейчас разрабатываются.

Аналитики ВШЭ основывают свои расчетные данные по снижению реальных доходов граждан во втором квартале на результатах опросов, проведенных «Левада-центром», «Ромир», Gallup International, ЦСР и др. И допускают, что каждый четвертый работник (25%) может потерять зарплату или будет получать ее в урезанном размере. При этом половина из них не будет получать зарплату совсем, а вторая половина будет довольствоваться 50% от прежнего заработка.

С целью поддержки доходов и платежеспособности населения экономисты ВШЭ предлагают включить в готовящийся третий антикризисный пакет следующие меры – выплата пособий категориям лиц, не подпадающим под условия получения пособий по безработице (самозанятые и владельцы ИП), поднять предельный размер выплат по пособиям по безработице и дополнительно повысить для физлиц лимиты по реструктуризации ипотечных и потребительских кредитов.

Ранее Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ в своем апрельском прогнозе заявил, что реальные располагаемые доходы населения России во втором квартале упадут на 17,5%, сокращение ВВП составит 18%.

Минтруд РФ в свою очередь сообщил, что ожидает по одному из прогнозов рост безработицы в стране после пандемии до 5-6 млн человек. В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что прогнозирует рост показателя в несколько раз – до 8 млн человек. Он констатировал, что в настоящее время спрос на ряд услуг исчез полностью. Так, оказались под запретом услуги ресторанов, развлечения и спорт. На фоне непонимания, сколь долго продлится такая ситуация, организации вынуждены идти на увольнения сотрудников, отметил Кудрин.

Основатель сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров ожидает, что Россию после пандемии ожидает самая большая безработица с начала 1990-х годов. По его мнению, прогноз Минтруда о росте числа безработных занижен в 5-6 раз. «От кризиса мы будем отходить лет пять, в лучшем случае», – считает Захаров (цитата по «Интерфаксу»).

Москва, Наталья Петрова

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