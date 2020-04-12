Безработица, падение доходов населения и сокращение ВВП: аналитики дали России прогноз на ближайшие годы

Падение российской экономики из-за ситуации, связанной с коронавирусом и ценами на нефть, во втором квартале этого года составит 18%, а реальные располагаемые доходы населения упадут на 17,5%. Сокращение ВВП по итогам 2020 года дойдет до 3,8%. Такие данные содержатся в апрельском прогнозе Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, который цитирует РБК.

Прогноз готовился в ситуации разрыва соглашения ОПЕК+, однако даже в условиях заключения этой сделки о сокращении добычи разница будет невелика: цены на нефть составляют, соответственно, $34 и $39 за баррель. Кроме того, основное влияние оказывают все же антикоронавирусные меры.

Согласно прогнозу, если все антикризисные государственные меры поддержки бизнеса сработают, то в 2021 году российскую экономику ждет быстрое V-образное восстановление. В Институте исследований и экспертизы ВЭБ.РФ считают, что рост ВВП в следующем году составит 4-4,8%. Однако, как отметил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, существует и другой сценарий: если меры господдержки будут ограничены по масштабам, то подъем экономики будет медленный и долгий.

При этом базовый сценарий построен на том, что пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая, а уже с середины июня в Москве будет отменен режим самоизоляции. В других регионах, считают аналитики, это произойдет на месяц раньше – в середине мая. В этом же сценарии говорится, что благодаря действию соглашения ОПЕК+ цены на нефть поднимутся до $51 за баррель в 2021 году, и продолжат расти.

Сильнее всего, согласно базовому сценарию, в России пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного питания, которые покажут спад на 22,2%, а также культура, спорт, транспорт, оптовая и розничная торговля. Ожидается снижение экспорта по основным группам товаров – в частности, минеральные продукты, включая нефть и нефтепродукты, покажут спад на 2,3%, химические продукты на 3,6%, древесина на 9%.

Что касается реальных располагаемых доходов россиян, то они по итогам года могут упасть на рекордные с 2014 года 6,5%, а уровень безработицы может вырасти до 7%. Ее пик придется на второй квартал года – аналитики полагают, что работу могут потерять до 10% от экономически активного населения страны.

Эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ оценили заявленные меры поддержки граждан и бизнеса в РФ в 0,7-1,2% ВВП. При этом пакеты таких мер в других странах существенно больше: в Германии – 37% ВВП, Италии – 20% ВВП, Великобритании – 16% ВВП, Франции – 14% ВВП, США – 12,4% ВВП.

Объявленных в России мер поддержи недостаточно, считают аналитики. Правительству РФ надо поддержать наиболее пострадавшие отрасли экономики, нарастить программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а кроме того – списать таким предприятиям налоговые долги. На поддержание выплаты зарплаты компаниям надо предоставить государственные субсидии.

Еще одна необходимая мера касается бюджетного правила, которое должно быть скорректировано до поднятия планки цены отсечения на уровень $50 за баррель. В существующих условиях это приведет к росту расходования средств ФНБ на покрытие бюджетного дефицита: дополнительные средства потребуются для финансирования антикризисных и стимулирующих мер.

Москва, Татьяна Дорофеева

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