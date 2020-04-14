Экономист оценил падение реальных доходов россиян из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса реальные доходы россиян во втором квартале текущего года снизятся на 15% – это наиболее вероятный сценарий развития событий с учетом текущей ситуации. С таким прогнозом выступил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от продолжительности пандемии.

Экономист полагает, что пик спада «придется на третий квартал». Он убежден, что частично падение реальных доходов компенсируют меры господдержки.

По мнению эксперта, меньше всего доходы сократятся у пенсионеров, а также у сотрудников предприятий жизнеобеспечения и продовольственного ритейла, которые продолжают работать во время режима самоизоляции, сообщает «Прайм».

Ранее Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ в своем апрельском прогнозе заявил, что реальные располагаемые доходы населения России во втором квартале упадут на 17,5%, сокращение ВВП составит 18%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.04.20

Компании будут бороться с кризисом сокращением зарплат и сотрудников. / «Слишком мало и слишком поздно»: Россия повторяет ошибки 2008 года. / Сделка ОПЕК+ не поможет: американские аналитики ожидают дальнейшего падения нефтяных цен. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»