Российская экономика ушла в минус на фоне пандемии – аналитики ВЭБ.РФ

Экономика России в марте текущего года упала на 0,4% в годовом выражении после роста на 2,9% в феврале. Об этом говорится в докладе Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. По отношению к февралю ВВП России в марте снизился на 1,2%. В итоге впервые после ноября 2017 года в России наблюдается снижение годовой динамики ВВП, констатировал руководитель направления «Макроэкономика» Института ВЭБ.РФ Олег Засов.

Негативную динамику в марте по отношению к февралю продемонстрировали транспорт (-8%), обрабатывающие отрасли (-1,6%), добыча полезных ископаемых (-0,8%) и строительство (-1,0%). При этом, ряд отраслей продемонстрировали положительную динамику. К примеру, розничная торговля выросла на 4,2%, оптовая – на 2%, сельское хозяйство – на 1%. Позитивное влияние на динамику ВВП в марте также оказывал рост чистых налогов (+1%), отмечается в докладе.

По оценке Института ВЭБ.РФ, в первом квартале 2020 года российская экономика выросла по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 1,4%, замедлившись с 2,1% в предыдущем квартале.

Как отметил Засов, в России ограничительные меры, введенные из-за распространения нового коронавируса, «затронули только последние два дня марта, не успев сильно повлиять на ВВП». По его словам, пандемия Covid-19 в первом квартале влияла на российскую экономику «в основном через сжатие внешних рынков». Они при этом указал, что в отличие от США и стран Европы, в России «внутренний спрос оставался достаточно сильным в течение всего квартала», что особенно было заметно по ажиотажному спросу в марте на некоторые продовольственные товары длительного хранения и ряд промтоваров.

По мнению экономиста, негативное влияние введенных мер изоляции и других ограничений на внутренний спрос «мы увидим только во втором квартале». Экономические последствия «будут зависеть от продолжительности ограничительных мер и от того, какие возможности для восстановления останутся у пострадавших бизнесов и как быстро сможет восстановиться спрос населения», полагает Засов. «Здесь пока еще сохраняется большая неопределенность», – заключил он.

Ранее Минэкономразвития РФ в своем обзоре заявило лишь о резком замедлении годового роста ВВП в марте до 0,9% с 2,8% в феврале. Что касается оценки экономического роста в первом квартале, в МЭР ожидают, что этот показатель составит 1,8%.

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозировал, что по итогам текущего года ВВП России «в достаточно умеренном варианте» рухнет на 3-5%, а при пессимистичном сценарии – на 8%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь ожидает, что российская экономика в 2020 году упадет на 4-6%.

Экономисты международного рейтингового агентства Moodyʼs в конце апреля прогнозировали, что экономика России рухнет в текущем году на 5,5% на фоне пандемии, однако уже в 2021 году вырастет на 2,2%.

Напомним, что с конца марта в практически во всех регионах РФ действует режим самоизоляции. Апрель в стране был объявлен президентом нерабочим месяцем. Позже Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.05.20

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