Кудрин допустил обвальное падение экономики России в 2020 году

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует сильное падение российской экономики в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен. По его оценке, при самом худшем сценарии ВВП России может потерять до 8%.

Глава СП заявил, что даже «в достаточно умеренном варианте» отечественная экономика может рухнуть на 3-5%, а при пессимистическом сценарии ВВП страны рискует потерять 8%, как было в 2009 году, когда разразился мировой экономический кризис. Такое заявление прозвучало на совещании президента с правительством в среду.

Кудрин указал, что в 2009 году экономика России получила поддержку в размере почти 10 процентов ВВП. «Сейчас ситуация нестандартная, и даже если ВВП будет падать не так глубоко, как в прошлый раз, общий объем поддержки от 5 процентов ВВП и выше скорее всего потребуется», – полагает он.

При этом руководитель СП обратил внимание на то, что ситуация в 2009 году сильно отличалась от нынешней. «В 2009 году средняя цена на нефть была 61 доллар, а в этом году она будет существенно меньше, и ситуация на рынке сильно отличается от того, что было раньше, то есть здесь более нестандартные, шоковые ситуации на рынке нефти», – отметил Кудрин.

Он также заявил, что не стоит откладывать разработку дополнительного комплекса мер по поддержке экономики. «Плюс сама величина этой поддержки должна быть существенной», – подчеркнул глава СП, допустив, что в текущем году придется потратить Резервный фонд «чуть больше», чем «равномерно его распределять на ближайшие три-четыре года». Кудрин добавил, что властям придется пойти на нестандартные формы поддержки экономики – «на прямые субсидии отдельным отраслям, теперь больше, наверное, не банковский сектор, а сектор услуг, где помочь, в том числе и частично компенсировать зарплату».

25 марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе своего ежегодного отчета о работе ведомства перед Советом Федерации допустил, что в 2020 году в России не будет экономического роста.

Ранее он заявлял, что на фоне резкого роста волатильности на мировых рынках прогноз социально-экономического развития России на текущий год, подготовленный Минэкономики, «безнадежно устарел».

Москва, Наталья Петрова

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