Кудрин предрек России всплеск бедности и стагнацию

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что в России может вырасти уровень бедности в 2020 году. По его мнению, на фоне резкого роста волатильности на нефтяном и валютном рынках прогноз социально-экономического развития России на текущий год, подготовленный Минэкономики, «безнадежно устарел». Об этом руководитель СП заявил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По словам руководителя СП, при среднегодовой цене на нефть в 35 долларов за баррель и среднегодовом курсе в 72 рубля за доллар выпадающие нефтегазовые доходы федеральной казны составят около 3 трлн рублей, а бюджетный дефицит по итогам года составит чуть меньше 2% ВВП. В этом случае экономический рост будет «около ноля», либо экономика даже уйдет в минус, тогда как Минэкономразвития прогнозировало увеличение ВВП на 1,9%.

При цене нефти за баррель в $40-45, Кудрин отметил, что ситуация «будет чуть лучше» – рост экономики составит «ноль с небольшим положительным значением», что также будет значительно ниже прогноза, передает «Интерфакс». При таком сценарии также будет дефицит бюджета и снижение инвестиций. По его словам, это негативно повлияет на инфляцию, которая может вырасти до 6% и даже выше. Кроме того, указал Кудрин, не будет «такого роста реальных доходов, как ожидали».

«Таковы новые реалии», – констатировал глава СП, добавив, что в ближайшие два месяца станет ясно, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика. По его мнению, мир оказался на пороге нового экономического кризиса, который может оказаться очень чувствительным.

Кроме того, Кудрин сообщил, что прогноз Минэкономики по социально-экономическому развитию России «безнадежно устарел». По его словам, «сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году».

Также Кудрин предупредил, что в России может произойти всплеск бедности. По словам главы Счетной палаты, власти при подготовке поправок в бюджет 2020 года принимали во внимание, что реализация социальных мер из послания президента Федеральному собранию посодействует снижению бедности россиян, передает РИА «Новости». Однако, прогнозирует Кудрин, ситуация может развиваться наоборот – уровень бедности как минимум не только не уменьшится, а «может быть даже увеличение».

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 12.03.20

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