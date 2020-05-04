Российскому бизнесу предрекли большие проблемы в июне-июле

Ближайшие месяцы на фоне пандемии коронавируса будут особенно тяжелыми для российской экономики. С таким прогнозом выступил бывший вице-премьер, председатель фонда «Сколково» и глава ФИДЕ Аркадий Дворкович в интервью РБК.

«По резидентам «Сколково» мы тоже видим, что основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне-июле», – считает экс-вице-премьер. По его словам, именно на этот период «будем фокусировать основную поддержку нашим компаниям». Основная господдержка понадобится компаниям в июне-июле, полагает Дворкович. Вместе с тем, по его мнению, заявленных государством мер помощи бизнесу «или достаточно, или почти достаточно», сейчас «главное – чтобы они заработали».

Дворкович считает, что надвигающийся экономический кризис, который захлестнет многие секторы экономики, приведет к тому, что компании станут более консервативными, будут меньше «бросаться в рискованные проекты» и начнут «копить резервы». Это касается не только бизнеса, но и «и правительства, и людей в повседневной жизни». Результатом станет «бо́льшая концентрация бизнеса», а экономика в целом станет, «возможно, менее конкурентной», прогнозирует он.

Глава фонда «Сколково» в связи с этим предупредил о риске создания «экономических островов», где чрезмерно будет локализовываться производство, «без учета эффективности, в рамках отдельных национальных границ и с разрывом цепочек поставок».

Кроме того, он признался, что не является сторонником идеи раздачи денег всем россиянам, чтобы помочь выжить в коронавирусный кризис. По его мнению, необходима адресная поддержка наиболее пострадавшим гражданам.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее прогнозировал, что по итогам текущего года ВВП России «в достаточно умеренном варианте» упадет на 3-5%, а при пессимистичном сценарии – на 8%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь ожидает, что российская экономика в 2020 году сократится на 4-6%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.05.20

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