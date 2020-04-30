Кризис: треть российских компаний пожаловалась на падение спроса на 90% и более

Почти треть российских предпринимателей констатируют падение спроса на свои товары и услуги на 90% и более. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сегодня на пресс-конференции, представив результаты опроса представителей бизнеса.

Титов уточнил, что 56% респондентов сообщили о приостановке деятельности. В основном, это касается сферы культуры и искусства, где работа встала у 89,6% опрошенных. Вместе с тем, не работают 79% компаний сферы бытовых услуг, 77% компаний общепита.

По словам бизнес-омбудсмена, меньше всего пока страдают предприятия, торгующие продуктовыми товарами – в этой сфере работу приостановили всего 15% респондентов. В более выигрышном положении оказались также компании сферы лесного и сельского хозяйства и фирмы по перевозке грузов.

«Продолжает падать спрос», – констатировал Титов, отметив, что 63% опрошенных отметили, что спрос на их продукцию и услуги упал наполовину, а 28,7% – на 90% и больше. «То есть почти для трети российских предпринимателей спрос понизился больше, чем на 90%», – пояснил он, уточнив, что это касается 82% компаний туризма и общепита, и у 46% предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками.

Менее всего спрос пока снизился на строительные услуги и стройматериалы, сферы грузоперевозок и лесного хозяйства. При этом 56% предпринимателей заявили, что основная трудность в сегодняшних условиях для них связана с невозможностью платить налоги и зарплату, сказал бизнес-омбудсмен.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.04.20

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