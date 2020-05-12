Почти 60% россиян заявили о снижении доходов во время пандемии – опрос

Больше половины россиян (58%) заявили о снижении дохода в своих семьях из-за коронавирусного кризиса и связанными с ним ограничительными мерами. При этом 5% граждан признались, что полностью лишились дохода. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного в мае Центром стратегических разработок (ЦСР).

При этом самые уязвимые категории россиян фиксируются среди граждан с серой зарплатой и предпринимателей. Так, 74% работников с зарплатой в конверте сообщили о сокращении заработка. Доходы также снизились у 75% предпринимателей, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования.

По словам руководителя центра социально-экономических исследований ЦСР Лоры Накоряковой, в среднем по России зарплаты стали ниже на 6 тысяч рублей. Сильнее всего – приблизительно на 10 тысяч рублей – заработки упали в добывающих компаниях, сфере энергетики и финансовых организациях. Однако, как отметила эксперт, в этих отраслях изначально были высокие зарплаты и сейчас ситуация в них «не такая критичная, как в недвижимости, строительстве или обрабатывающих производствах, где зарплаты ниже».

Опрос показал также перемены в трудовых отношениях у 33% респондентов – у 52% из них урезаны зарплаты, каждого четвертого (25%) отправили в неоплачиваемый отпуск и почти столько де (23%) уволили.

Кроме того, выяснилось, что 44% участников опроса могут позволить себе приобретение техники и мебели, но не имеют денег на покупку квартиры, дачи или автомобиля. Каждый четвертый (26%) признался, что ему хватает средств на еду и одежду, однако покупка техники и мебели проблематична.

В опросе ЦСР участвовали 3,2 тысячи граждан из всех федеральных округов, разных возрастов и уровня доходов. Данные собраны посредством телефонных и онлайн-опросов, а также личных интервью.

Ранее эксперты Центра развития НИУ ВШЭ предсказали 20-процентное падение реальных доходов населения России во втором квартале в условиях пандемии коронавируса и введенных ограничений.

Москва, Наталья Петрова

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