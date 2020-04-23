Карантин ударил по финансовой стабильности: россияне снизили траты на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос россиян снизился на 90% товаров и услуг на фоне опасений за собственное финансовое положение в условиях пандемии коронавируса и введенных ограничений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного холдингом «Ромир» и компанией BCG.

Более того, сокращать траты в ближайшие месяцы намерены покупатели всех возрастных групп даже, если будут ослаблены или отменены»коронавирусные» ограничительные меры. До половины жителей России собираются экономить на продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях, приводит данные исследования газета «Коммерсантъ».

В частности, потребители планируют планируют сократить расходы почти на все продукты питания, за исключением свежих. 15% участников исследования нмерены снизить траты на бакалею, 16% – на мороженые продукты и консервы, 28% – на алкоголь.

На одежде и обуви в ближайшие полгода будут экономить 19-37% респондентов в зависимости от категории.

Кроме того, 29% опрошенных снизят траты на парфюмерию, а 25% – на ювелирные изделия. Расходы на мебель и интерьер сократят 34% участников исследования, траты на электронику и бытовую технику – 35-37% опрошенных.

Траты на посещение концертов, кинотеатров и ресторанов готовятся уменьшить 39-43% участников опроса.

Помимо этого, половина респондентов приняла решение временно отказаться от приобретения автомобиля, в том числе из-за неготовности брать кредит, пишет «РГ».

Как отмечают авторы исследования, из-за финансовой нестабильности российские потребители планируют меньше тратить во всех каналах продаж, включая онлайн.

В то же время жители РФ планируют увеличить расходы на домашний интернет, коммунальные услуги, мобильную связь, лекарства, продаваемые без рецепта, и свежие продукты.

Аналитики ожидают, что рост реальных доходов населения РФ, основного драйвера потребительского спроса, произойдет не раньше второй половины 2021, а возвращение на докризисный уровень потребления займет до трех лет.

Ранее Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ в своем апрельском прогнозе отмечал, что реальные располагаемые доходы населения России во втором квартале текущего года упадут на 17,5%, а сокращение ВВП составит 18%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.04.20

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