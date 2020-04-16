Независимые профсоюзы назвали истинный уровень безработицы в России

Реальное количество безработных в России в несколько раз выше, чем указано в последнем отчете Министерства труда, сообщил зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

«Если обратиться к данным Росстата, то уже по состоянию на январь было 3,5 млн безработных. В настоящее время их порядка 4 млн», – цитирует его «Интерфакс». Зампред ФНПР объяснил разницу в данных об уровне безработицы тем, что Минтруд не учитывает тех, кто остался без работы и не пошел на биржу труда. Между тем, из последних данных Минтруда следует, что в России зарегистрировано 735 тыс. безработных.

Ранее Шершуков заочно согласился с оценками главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который сообщил, что, по прогнозам аудиторов, к концу года уровень безработицы в России может достигнуть 8 млн человек.

Кудрин отметил, что сейчас спрос на ряд услуг исчез полностью. Так, оказались под запретом услуги ресторанов, развлечения и спорт. На фоне непонимания, сколь долго продлится такая ситуация, организации вынуждены идти на увольнения сотрудников, отметил глава СП.

Аналогичная ситуация складывается и в других странах, констатировал он. Так, например, в США число увольнений растет взрывными темпами, до 700 тыс. безработных в неделю. На сегодняшний день в России в неоплачиваемые отпуска отправлены до 30% работников, но в случае затянувшегося на фоне коронавирусной инфекции кризиса, они рискуют потерять работу, сказал Кудрин.

Сравнивая ситуацию с кризисом 2008 – 2009 годов, он отметил, что тогда, для того, чтобы избежать роста безработицы, были приняты массовые решения по поддержке бизнеса. Как писал «Новый День», тогда вливания составили до 10% ВВП. Нынешняя ситуация, по его оценкам, очень схожа с той, потому властям, вероятно, придется идти на значительные меры поддержки экономики.

В начале апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина признала возможность всплеска безработицы в России во втором квартале этого года. Ее масштабы будут зависеть от ограничительных мер, пояснила она. «Негативное влияние коронавируса, закрытие предприятий бизнеса могут приводить к некоторому росту безработицы», – сказала она».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.04.20

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