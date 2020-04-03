«Широкая стагнация» и массовые увольнения: российской экономике вынесен приговор

В России в марте рухнул индекс деловой активности PMI в сфере услуг. Согласно отчету, опубликованному сегодня консалтинговым агентством IHS Markit, показатель снизился с 52 пунктов до 37,1, что является максимальным падением за последние 11 лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты связывают это с жесткими ограничениями в связи с угрозой коронавируса, прогнозируют массовые увольнения и стагнацию российской экономики.

По словам экономиста компании IHS Markit Шиан Джонс, в 2020 году российскую экономику ждет «широкая стагнация». «Спрос на российские услуги упал самыми быстрыми темпами после финансового кризиса, поскольку внутренние и иностранные клиенты сократили количество размещаемых заказов. На совокупном уровне объемы производства в частном секторе упали самыми быстрыми темпами более чем за 11 лет, а первый квартал завершился на отрицательной ноте. Наш текущий прогноз свидетельствует о широкой стагнации в российской экономике в 2020 году, с ожиданием сокращения в средних кварталах года», – сказала Джонс.

При этом эксперт отметила, что в РФ усилилось инфляционное давление. «Базовый эффект от повышения НДС в январе прошлого года исчез. Прогнозируется ускорение темпов инфляции в течение 2020 года», – подчеркнула она.

«Движущим фактором» снижения деловой активности стало резкое падение новых заказов в марте – общий объем продаж сократился самыми быстрыми темпами с февраля 2009 года. В этой ситуации компании стали сокращать число рабочих мест. Темпы увольнений сейчас достигают максимальных значений с января 2016 года.

Согласно данным, опубликованным в отчете, именно вспышка COVID-19 и экстренные меры, принятые для решения проблемы распространения, нанесли максимальный ущерб. По оценке экономистов, негативно на ситуацию влияет неопределенность – неизвестно, сколько продлится вспышка коронавируса и сколько времени потребуется, чтобы спрос начал восстанавливаться. «Деловые ожидания сейчас развернулись в сторону пессимизма. Компании не уверены в продолжительности и серьезности экономического ущерба от вспышки COVID-19», – пишут аналитики IHS Markit.

Как сообщал «Новый День», по данным на 3 апреля, в России зарегистрирован 601 новый случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 4149 человек в 78 регионах.

Напомним, что Россия «ушла» в режим самоизоляции только 28 марта. При этом стоит отметить, что в начале марта Москва фактически вступила в «нефтяную войну» – после того как РФ и страны ОПЕК+ не смогли договориться по новой сделке об ограничении нефтедобычи. Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. Мировые цены на нефть рухнули почти в два раза, что повлекло очередное обесценивание рубля.

Накануне президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней с сохранением зарплат до 30 апреля. При этом он допустил сокращение «коронавирусных каникул» при стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

Москва, Мария Вяткина

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