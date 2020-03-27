В каждой пятой российской компании хотят урезать зарплаты

Треть российских компаний уже оптимизировали фонд оплаты труда. Каждая пятая планирует урезать зарплаты. Об этом сообщается в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР). В опросе приняли участие 500 предприятий из разных сфер деятельности.

По словам главы центра социально-экономических исследований ЦСР Лоры Накоряковой, пессимизм тотально преобладает в бизнес-сообществе в России, передает РБК. Исследование выявило самый высокий уровень неопределенности в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств.

29% российских компаний перевели сотрудников на удаленку с меньшей зарплатой, сократили штат, а также заключили контракты с сотрудниками. Еще 40% собираются прибегнуть к таким мерам в будущем. 13% предприятий готовы снизить численность работников. Каждая компания планирует урезать зарплаты.

«Первое, что всегда делает бизнес, – экономит на сотрудниках», – говорят бизнес-консультанты. Правительство пытается бороться с этим, обещая кредиты под 0% на выплату зарплат и угрожая проверками в случае увольнений во время эпидемии.

В первую очередь предприниматели тревожатся из-за финансовых потерь. 26% компаний уже столкнулись с падением выручки, 44% прогнозируют снижение в будущем. 56% указывают, что ситуация с коронавирусом повлияет на возможность исполнять обязательства по уже заключенным контрактам.

О риске банкротства заявили 63% опрошенных фирм. Столь высокий риск банкротств не наблюдался даже в последний кризис 2014 года, отметчает вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова. Дело в том, что у российских компаний очень низкий запас прочности, если в ближайшие пару месяцев не произойдет каких-либо положительных изменений, вероятность банкротств возрастет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.03.20

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