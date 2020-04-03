Потери бюджета до 20% и рост скрытой безработицы – эксперты оценили последствия «карантикул» для Свердловской области

Нерабочий месяц по указу президента РФ обернется катастрофой для малого и среднего бизнеса и выпадением бюджетных доходов в Свердловской области. Потери могут составить до 10-20% валового регионального продукта – при неблагоприятном сценарии развития пандемии Covid-19, считают опрошенные РИА «Новый День» эксперты. Сможет ли экономика региона устоять в этой ситуации, во многом зависит от действий губернатора Евгения Куйвашева, но он вряд ли проявит самостоятельность, говорят политологи.

Напомним, нерабочая неделя продлится по 30 апреля включительно, с сохранением заработной платы гражданам. «Возможно, карантин продлится и дальше, и мы будем сидеть по домам еще полтора-два месяца. Конечно, экономика пострадает. Но это неизбежное зло, плата за то, чтобы преодолеть эту эпидемию. Ситуация чрезвычайная, и лучше потерпеть экономические проблемы нежели потом хоронить жителей. Это издержки полувоенного времени», – высказался политолог Александр Пирогов.

Доктор политических наук Сергей Мошкин заявил, что его разочаровало обращение Владимира Путина к жителям России. «На мой взгляд, люди ждали, что президент расскажет, какие конкретные шаги будут приняты для социальной защиты населения, для поддержки малого и среднего бизнеса. Накопилось много вопросов, что делать с зарплатой, как быть самозанятым. Но этого всего не прозвучало. На словах губернаторам дали дополнительные полномочия. Это правильно. Но вопрос в том, смогут ли главы регионов ими воспользоваться? Последние 20 лет среди губернаторского корпуса проходила отрицательная селекция. Людей назначали по лояльности, а не по способности принимать самостоятельные решения. Что происходило последние дни? Все регионы ждали, что скажет Москва, и мало что принимали самолично. У губернаторов вытравили способность действовать самостоятельно. Пока они копируют то, что делает Собянин в Москве. В целом, власть сейчас демонстрирует некую растерянность. Нужны решения на уровне регионов – налоги, послабления для бизнеса, завозы гуманитарной помощи. Но губернаторы делают все с оглядкой на Кремль. Если говорить про свердловского губернатора, то он не из той породы, что может делать эффективные, неожиданные и полезные, но, допустим, не совсем одобряемые сверху шаги. Думаю, что Куйвашев – лоялист. Он будет делать только то, что одобрено федеральной властью», – считает собеседник агентства.

Между тем, по мнению экономистов, Свердловскую область ждет тяжелая весна и не менее тяжелое лето.

«Последствия нерабочего месяца будут очень негативными. Для малого бизнеса это равносильно смерти, будут банкротства. Крупный бизнес понесет колоссальные убытки, но он выстоит, тем более что ему помогут, как принято в нашей стране. Конечно, это скажется на уровне доходов регионального минфина. Доходы бюджета складываются, в первую очередь, за счет налога на имущество юридических лиц, это второй по величине доходный источник, а главный – это налоги на прибыль. Учитывая, что президент РФ пообещал еще налоговые каникулы, то выпадение доходов из бюджета будет очень серьезным. Если говорить оценочно, по самому неблагоприятному сценарию – это до трети выпадающих доходов по итогам года. Но я думаю, что потери доходов составят 10-12% в областном бюджете. Особенно сейчас, апрель и май, – это будет катастрофа. Но если исходить из того, что экономика летом заработает, то часть выпадающих доходов вернется. Я не думаю, что дойдет до задержек зарплаты бюджетникам. Но рост безработицы точно будет, причем она может быть скрытой, например, людей будут держать в неоплачиваемых отпусках. У субъектов бизнеса сейчас просто нет денег, чтобы платить зарплату. До пандемии тоже был небогатый период, никто не успел накопить жирок», – прокомментировал директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.

Эксперт считает, что власть должна оказать более серьезную помощь предпринимателям. В частности, можно на время снизить ставки арендной платы за областное и муниципальное имущество, а также выдавать субсидии на выплату зарплат работникам.

Финансовый аналитик Константин Селянин отметил, что предстоящие экономические потери можно оценить на примере Китая, который пережил двухмесячный карантин из-за коронавируса.

«За январь и февраль, когда в Китае было остановлено большинство предприятий, промышленное производство упало на 13,5 %, розничная торговля – на 20%, инвестиции – на 25%. Но эти сравнения сложно переносить на нашу страну в целом, так как в Китае под карантин попали провинция Хубей и город Ухань, а остальные предприятия продолжали работать. Я думаю, что потери будут исчисляться на уровне 10-20% регионального валового продукта. Это очень много. Конечно, будет экономический спад в России и в Свердловской области. Таких прецедентов еще не было – когда экономика останавливается почти на полтора месяца, если учесть, что неделю мы уже отсидели дома, будет еще месяц, а затем майские праздники.

Предприятия разных отраслей переживут этот период по-разному. Откровенно говоря, многие и не переживут, особенно те, кто ориентирован на конечного потребителя, – это кафе, рестораны, туристические компании, цветочные киоски, маникюрные салоны и так далее. Сейчас значимой поддержки для малого бизнеса от государства не видно. Брать кредиты под нулевую ставку на зарплату, которые мало еще кто выдает, – это довольно странное предложение для малого и среднего бизнеса. Безусловно, есть крупные промышленные предприятия, которые продолжат работу. Отдельные сектора экономики даже выиграют в этой ситуации – розничная торговля, аптечные сети, различные онлайн-сервисы. Так что последствия карантина будут разными для всех», – заключил собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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