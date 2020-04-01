Экономический кризис в России: предприниматели опасаются огромных убытков

Российский бизнес замер после ограничений, введенных властями в связи с угрозой коронавируса, и ожидает серьезных убытков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», такие данные были получены по результатам опроса, который провел аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Основной проблемой предприниматели считают падение спроса. Наиболее остро эта проблема ощутима в гостиничном бизнесе, сфере услуг, торговле непродуктовыми товарами и общепите.

Кроме этого, предприниматели столкнулись с невозможностью оплачивать арендные и коммунальные платежи, выполнять обязательства перед банками и лизинговыми компаниями. Отдельно бизнесмены обращают внимание на срыв договорных обязательств, рост стоимости или ограничение по объемам импортного сырья и оборудования.

По словам руководителя департамента по работе с региональными уполномоченными Эрнеста Мингазова, предприниматели стали чаще обращаться к уполномоченным в регионах из-за сложной экономической ситуации. «На сегодня у них больше вопросов по тем мерам, которые принимаются правительством и местными властями для поддержки малого и среднего бизнеса. Нужны разъяснения и конкретная помощь: какие предприятия могут рассчитывать на поддержку, как правильно оформить документы, как сохранить людей и рабочие места. Предприниматели надеются, что их не бросят и их предложения будут услышаны», – сказал Мингазов.

Как следует из результатов исследования, наибольшее количество проблем, которые возникли у бизнеса в связи с ограничениями из-за угрозы коронавируса, назвали предприниматели из Московской, Ульяновской, Астраханской, Свердловской областей, а также Татарстана, Якутии и Бурятии. Учитывая, что в опросе участвовали предприниматели из 81 субъекта РФ, можно сделать вывод, что именно в этих регионах, ситуация наиболее критическая.

Москва, Мария Вяткина

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