Дорогое «удовольствие»: экономисты подсчитали, во что обойдется России коронавирусный карантин

Россия в условиях жесткого карантина будет терять до 3% ВВП в месяц. Такая оценка, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучала сегодня в ходе онлайн-конференции «Деловой России». Экономисты считают, что работа компаний на многих рынках после завершения кризиса кардинально изменится.

В частности, председатель Комитета по развитию рынка недвижимости московской «Деловой России», президент Национального объединения технологического и ценового аудита Анна Лупашко обратила внимание, что негативные тенденции в экономике обсуждались на экспертном уровне уже давно. «До коронавируса наблюдали некоторые тенденции, которые напрямую говорили, что начиналась глобальная рецессия мировой экономики. Предполагалось, что объемы экономики упадут на 20-30%», – сказала она.

В то же время, как отметила эксперт, хотя кризис был ожидаем, его особенности стали неожиданностью. «Карантин внес свои коррективы в бизнес-планы. Мы столкнулись с беспрецедентными обстоятельствами, которые парализовали большую часть мира. Карантин и пандемия лишили нас уверенности в завтрашнем дне. Бизнес ощутил на себе негативные последствия происходящего. Страны предпринимают меры безопасности, и наша страна – не исключение. С введением правительством мер безопасности, конечно, достаточно оправданных, многие отрасли были вынуждены приостановить свою деятельность», – констатировала Лупашко.

По ее оценке, сейчас нужно исходить из того, что экономика уже рухнула, но масштабы проблем пока не до конца понятны. «Она (экономика) уже упала. Теперь вопрос, будет ли она падать дальше в связи с тем, что очень многие компании не работают. Сколько компаний парализовано на сегодняшний день, мы достоверно не знаем, потому что статистики нет, но, по ощущениям, это примерно процентов 30%», – сказала Лупашко.

«Это значит, что каждый месяц мы будем съедать по 3% ВВП. Сколько месяцев мы так просидим, когда 30% людей не работает – сложно сказать», – добавила она.

По ее мнению, после завершения карантинных мер расклад на многих рынках кардинально изменится. «К каким последствиям может привести ситуация? Изменятся взаимоотношения граждан и государства, на наших глазах меняют каналы продаж, клиентские сервисы. Конечно, люди вернутся в офисы, но, скорее всего, площади, которые занимали компании, оптимизируются», – считает эксперт.

В частности, по ее словам, во многом может измениться деятельность торговых центров. «На мой взгляд, многие торговые центры будут перепрофилированы в точки дистрибуции или логистические центры», – сказала Лупашко.

Член генерального совета «Деловой России», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко со своей стороны отметил, что нынешний кризис заметно отличается от предыдущих. «Текущая ситуация в корне отличается от предыдущих потрясений, потому что пока не ясно, каким рынок предстанет через три-четыре месяца. Появилось много факторов, которые меняют экономические модели. Стройотрасль составляет порядка 9% от всего ВВП, а с учетом смежных отраслей, сервисов, это порядка 12% ВВП, порядка 7 млн рабочих мест», – сказал он.

Как ранее сообщал «Новый День», согласно выводам аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), в Москве в связи с ограничительными мерами из-за угрозы коронавируса и очередного падения доходов населения возможна полная остановка рынка жилья.

Москва, Мария Вяткина

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