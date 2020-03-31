Нет денег и страшно: московский рынок жилья встал

В Москве в связи с ограничительными мерами из-за угрозы коронавируса и очередного падения доходов населения возможна полная остановка рынка жилья. Такие выводы, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликованы в докладе аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Эксперты отмечают, что резкое ослабление рубля в начале марта первоначально активизировало спрос на столичную недвижимость, однако никаких очередей за квартирами сейчас не наблюдается, а по итогам месяца рынок недвижимости фактически замер.

«Одна из причин относительного спокойствия – снижение доходов населения. Люди стали беднее, чем в 2014 году, и у них банально нет денег на ажиотажные покупки. Реальные располагаемые доходы населения по итогам 2019 года составили лишь 92,5% от уровня 2013 года», – отметили в ИРН.

При этом крайне негативно на ситуацию повлияла угроза эпидемии коронавируса, подчеркивают аналитики. «Нельзя не упомянуть коронавирус: страх заразить себя и близких, потерять доход из-за ухудшения экономической ситуации в результате пандемии, естественно, негативно влияет на уровень покупательской активности. Учитывая, что с 30 марта в столице вводится жесткий карантин с принудительной всеобщей самоизоляцией, эта активность может упасть почти до нуля», – считают в ИРН.

Ранее аналитики отмечали, что обвал цен на нефть и курса рубля может спровоцировать ажиотаж на рынке недвижимости. В то же время, оценке экспертов, «черные лебеди» на рынок жилья все-таки прилетели – нестабильная экономическая ситуация грозит проблемами с ипотекой, «которая стала главным инструментом покупки жилья в условиях стагнации доходов населения», и стагнация в отрасли в целом – спрос на жилье будет исчерпан на многие месяцы вперед.

Как сообщал «Новый День», на 30 марта в 71 регионе России было выявлено 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве и Подмосковье (1226 и 119 заболевших соответственно).

Москва, Мария Вяткина

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