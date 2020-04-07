Ямальцам продолжают подтверждать COVID-19

По данным на 7 апреля на Ямале подтверждено 30 случаев коронавируса. Рост за сутки – 2 положительных теста.

Два новых положительных результата подтвердились в новосибирской лаборатории «Вектор». Оба заболевшие – жители Пуровского района. Люди госпитализированы в больницу Ноябрьска, круг их контактов установлен, сообщает региональный оперативный штаб.

На данный момент 2199 контактных ямальцев обязаны соблюдать карантин в режиме самоизоляции.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 6 апреля, в ЯНАО за сутки было подтверждено 16 новых случаев COVID-19. Восемь человек из вновь заболевших связаны с поселком Пангоды, где уже введен карантин из-за ранее выявленных больных. Еще восемь случаев коронавируса вчера подтвердились в Новом Уренгое.

Как сообщал «Новый День», первые случаи коронавируса в ЯНАО были зафиксированы у жителей поселка Пангоды, где с 2 апреля введен карантин. С 5 апреля закрылся поселок Ханымей, где заболевших выявили спустя пару дней. География распространения нового вируса в рамках округа расширяется.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 06.04.20

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