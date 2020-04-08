На Ямал надвигается шторм, возможен «курганский сценарий»

На Ямале 8 и 9 апреля будет бушевать сильный ветер. В окружном управлении МЧС сообщают, что в отдельных районах ЯНАО ожидается ветер с порывами до 23 метров в секунду. Ситуацию усложнят сильные осадки, метель.

В оперативном ведомстве ямальцев просят соблюдать максимальную осторожность. Возможно обрушение конструкций, падение деревьев, ветер может срывать рекламные щиты и кровли домов. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок.

Как сообщал «Новый День», 7 и 8 апреля сильный шторм обрушился на Курганскую область. Ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду, срывал кровли, выкорчевывал деревья, переворачивал остановки. Выпала почти годовая норма снега. Движение на федеральной трассе было парализовано. В снежную ловушку попали сотни машин, людей эвакуировали и вывозили спецтранспортом. Обесточенными оказались десятки населенных пунктов. Электроснабжение одномоментно восстанавливали 108 ремонтных бригад, это 414 человек. До сегодняшнего дня полностью ликвидировать последствия стихии в Курганской области, учитывая масштаб разрушений, не удалось.

Салехард, Дарья Котова

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