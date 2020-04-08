На Ямале более 40 подтвержденных случаев COVID-19, в Салехарде слегли работники УМВД

На Ямале число заболевших коронавирусом увеличилось до 41. Об этом 8 апреля сообщает оперативный штаб округа. Впервые выявлен очаг в столице округа – в Салехарде.

Больше всего вновь выявленных больных в поселке Пангоды Надымского района, с которого и началась вспышка в ЯНАО. Там число заболевших – 21. В Новом Уренгое восемь человек, столько же больных в Салехарде. По два случая COVID-19 в Пуровском районе и Муравленко.

По данным оперативного штаба, 22 заболевших находятся в больницах, остальные получают амбулаторное лечение на дому.

В Салехарде, где впервые выявили коронавирус, источником распространения инфекции стал полицейский главк – УМВД по ЯНАО. «Контакты выявлены, обследованы и изолированы», – отметили в региональном штабе.

В Муравленко заболели два вахтовика, оба работники Еты-Пуровского месторождения (Газпром Нефть). «Люди госпитализированы в окружной центр СПИД, им оказывается вся необходимая помощь», – добавили в штабе и подчеркнули, что все контактные определены и направлены в обсерватор Ноябрьска.

По данным на 7 апреля в ЯНАО было выявлено 30 случаев коронавируса. За сутки число больных увеличилось до 41.

Салехард, Дарья Котова

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