В столице Ямала, где выявили больных COVID-19, начали массово закрывать магазины

В Салехарде прекращают работать некоторые непродовольственные магазины. Об этом 8 апреля заявили в пресс-службе мэрии города. Закрытие торговых объектов объясняют профилактикой распространения коронавируса.

Принято решение временно приостановить магазины бытовой химии, промышленных, канцелярских и строительных товаров, бытовой и компьютерной техники, мебели, детских вещей, ювелирных изделий, одежды и обуви. На период режима повышенной готовности, введенного на территории округа, продавать непродовольственные товары разрешили только дистанционным способом, то есть с доставкой.

Как сообщал «Новый День», 8 апреля в Салехарде впервые был выявлен коронавирус. Источником распространения инфекции стал полицейский главк – УМВД по ЯНАО. Там COVID-19 подтвердлся у 8 сотрудников. «Контакты выявлены, обследованы и изолированы», – отметили в региональном штабе.

Сейчас заехать в Салехард можно только по специальным пропускам. Для его оформления нужно подать заявку на сайте горадминистрации.

Салехард, Дарья Котова

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