Ямал, где от коронавируса умер работник Газпрома, зальют хлоркой

На Ямале хлоросодержащими растворами началась обработка предприятий и учреждений. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Непосредственно в ямальской столице планируют обработать 294 соцобъекта. В Салехарде моют школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. Также обработают аэропорт, остановки, храмы, мечети, точки общепита и предприятия непрерывной работы.

Аналогичные мероприятия проводятся во всех городах Ямала, где заодно моют остановки, салоны пассажирских автобусов, проводят влажную уборку в подъездах жилых домов и в магазинах.

«Обработка проводится хлорсодержащими растворами в несколько этапов. Дезинфекцию проводят сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО», ГКУ «Ямалспас» и сами предприниматели. Все задействованные на обработке люди обеспечены специальными защитными костюмами, респираторами, перчатками», – отметили в правительстве округа.

Как сообщал «Новый День», 9 апреля в Надымской ЦРБ скончался больной коронавирусом 47 летний мужчина. Он проживал в поселке Пангоды, заболел 30 марта и с симптомами ОРВИ был госпитализирован в инфекционное отделение. Через несколько дней, 6 апреля, у пациента подтвердился COVID-19. 7 апреля состояние мужчины ухудшилось, он был переведен на искусственную вентиляцию легких. Вчера больной скончался.

Как сообщают некоторые телеграм-каналы, жертвой коронавируса стал работник ямальской «дочки» Газпрома. По данным канала «Газ-Батюшка», умер 47-летний Игорь Пашковский. Он работал в «Газпром трансгаз Югорск».

Отметим, что именно 30 марта COVID-19 заподозрили также у двух работников ООО «Газпром добыча Надым». «В связи с выявлением лиц с подозрением на COVID-19 – двух работников Медвежинского газопромыслового управления (поселок Пангоды) – предписано отстранить указанных лиц от работы, обеспечить содействие ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» по обследованию сотрудников МГПУ, обеспечить усиление дезинфекционного режима на объектах «Газпром добыча Надым», обеспечить недопущение перемещения сотрудников МГПУ в другие структурные подразделения ООО «Газпром добыча Надым», ограничить перемещение сотрудников за пределы Надымского района», – сообщалось 31 марта на официальном сайте «Газпром добыча Надым».

По данным на 9 апреля в ЯНАО сообщалось о 41 случае заболевания коронавирусом. Данная статистика была озвучена до того, как стало известно о первой в УрФО жертве COVID-19.

Салехард, Пангоды, Дарья Котова

Салехард, Пангоды. Другие новости 10.04.20

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