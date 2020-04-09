Салехард (Новый День, Дарья Котова) В УрФО отмечена первая жертва коронавирусной инфекции COVID-2019. В четверг, 9 апреля в Надыме скончался 47-летний мужчина, больной коронавирусом. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов опубликовал видео с соболезнованиями родным и близким умершего.

Видеозапись с соболезнованиями губернатора Артюхова опубликовал оперативный штаб ЯНАО. В обращении Дмитрий Артюхов сказал: «Сегодня произошло то, чего мы так боялись все эти дни. В реанимации надымской больницы умер наш земляк, житель Пангод, ранее заболевший новым коронавирусом. Мои соболезнования родным и близким. Принято считать, что болезнь биет по пожилым. Но она так же смертельно опасна и для молодых. Мужчине было всего 47 лет. Я прошу всех вас, вне зависимости от возраста, придерживайтесь самых строгих правил поведения».

Губернатор напомнил, что болезнь очень легко передается и достаточно всего одного инфицированного, «который вернулся откуда-то и вышел на работу», чтобы заразилось много людей. «Необходимо, чтобы каждый осознавал свою личную ответственность и не рисковал своим личным здоровьем и здоровьем десятков других людей», – заявил Артюхов. Губернатор Ямала сообщил, что на округ, по рекомендациям Минздрава РФ, необходимо создать 272 специализированные койки для лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией. Это количество больничных коек создано, но Артюхов лично распорядился увеличить его вдвое, до 500. «Дай бог, они не пригодятся. Но пусть будут», – сказал губернатор Ямала.

Умерший житель Ямала – первая жертва коронавируса в УрФО. Он проживал в поселке Пангоды, с которого в ЯНАО началось распространение COVID-19. В населенном пункте введен строгий карантин.

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