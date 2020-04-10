В ЯНАО число больных COVID-19 резко увеличилось, один заболевший в крайне тяжелом состоянии

Оперативный штаб Ямала 10 апреля сообщил о девяти новых подтвержденных случаях коронавируса, всего – 50.

25 заболевших госпитализированы, остальные находятся дома и болезнь протекает в легкой форме. Оперативный штаб уточняет, что один госпитализированный с коронавирусом пациент находится в крайне тяжелом состоянии, он на ИВЛ. Состояние еще одного ямальца оценивается медиками как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней тяжести или удовлетворительном.

«Вновь выявленные случаи приходятся на Пуровский район. 8 новых случаев – поселок Ханымей Пуровского района, в котором 5 апреля был введен карантин. Один новый случай подтвержден на одном из месторождений Пуровского района. Контактные установлены, обследованы и изолированы», – сообщили в оружном оперативном штабе.

Больше всего больных в поселке Пангоды, где был выявлен 21 случай заражения. Населенный пункт закрыт на карантин. В Салехарде число больных не изменилось – 8 случаев. Все, у кого подтвердилась инфекция, сотрудникии УМВД по ЯНАО. Не изменилась статистика в Новом Уренгое, где также 8 заболевших. На Пуровский район и Ханымей приходится 9 случаев COVID-19. На месторождениях Пуровского района подтверждено 4 случая, новых – 1.

Как сообщал «Новый День», в четверг, 9 апреля, от коронвируса умер 47-летний житель Пангоды. Это первая жертва коронавируса в УрФО.

Салехард, Дарья Котова

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