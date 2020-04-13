РЖД частично закрывает связь с Ямалом: отменяются и сокращаются поезда в Лабытнанги и Новый Уренгой

Из-за пандемии коронавируса РЖД с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования, также будет сокращена периодичность курсирования десятков поездов. Изменения в расписании РЖД коснутся и ЯНАО.

Так, отменяется поезд № 209/210 по маршруту «Москва – Лабытнанги». Из Москвы рейсы перестанут выполнять с 30 мая до 24 июня. Из Лабытнанги со 2 по 27 июня. В дальнейшем возможна корректировка перевозок на этом направлении, уточняет региональный штаб.

Еще три поезда, прибывающие в Новый Уренгой, будут курсировать в другом режиме. Полностью с 17 апреля отменен поезд №310/309 Новый-Уренгой – Пермь.

С 14 апреля по 12 декабря перестает курсировать ежедневно и переходит в режим «через день» поезд № 109/110 Москва – Новый Уренгой. Из Москвы с 14 апреля по 30 мая поезд пойдет по четным числам, из Нового Уренгоя с 17 апреля по 31 мая – по нечетным числам.

Поезд №126/125 Новосибирск – Новый-Уренгой, ранее ходивший через день, с 15 апреля будет курсировать раз в четыре дня.

Как сообщал «Новый День», решение РЖД принято «в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране». При этом оставшиеся поезда будут делать больше остановок, чтобы обеспечить железнодорожное сообщение с малыми населенными пунктами.

Лабытнанги, Новый Уренгой, Дарья Котова

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