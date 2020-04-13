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Понедельник, 13 апреля 2020, 10:13 мск

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РЖД отменяет десятки поездов дальнего следования

С 15 апреля РЖД отменит 32 поезда дальнего следования, также будет временно сокращена периодичность курсирования еще 32 поездов. Об этом сообщается на сайте холдинга.

Решение об отмене принято «в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране». При этом оставшиеся поезда будут делать больше остановок, чтобы обеспечить железнодорожное сообщение с малыми населенными пунктами.

По данным РЖД, с 21 марта на 50% снизилось число пассажиров поездов по сравнению с пассажиропотоком прошлого года. «Количество проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май – на 70%. При этом возвращено в 4 раза больше билетов на поездки в апреле чем в прошлом году, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в 7 раз», – отметили в компании.

Уже купившим билеты на отмененные поезда РЖД предложит замену на те же или близкие к ним даты, либо вернут деньги в полном объеме. Актуальную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте РЖД.

Москва, Зоя Осколкова

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Метки / РЖД

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