РЖД изменили правила покупки билета на поезд

С 23 апреля при покупке билета на поезд в кассе, на сайте или в мобильном приложении РЖД пассажиры обязаны указывать свои контактные данные, куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда. Об этом говорится в сообщении железнодорожного холдинга. Речь идет о номере мобильного телефона и адресе электронной почты. Пассажир должен оставить либо одно, либо другое.

В РЖД отметили, что будут информировать пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатно и адресно. И пообещали не использовать контактную информацию для маркетинговых и рекламных рассылок.

Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. «Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне», – отмечается в сообщении.

Ранее в РЖД сообщили об отмене и сокращении периодичности курсирования десятков поездов дальнего следования из-за резкого падения спроса и «отсутствия возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия» на фоне пандемии коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.04.20

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