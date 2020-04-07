РЖД перейдут на новый принцип рассадки пассажиров в поездах

Российские железные дороги приняли решение ввести особый режим продажи билетов на поезда, благодаря которому пассажиры будут находиться не ближе метра друг от друга, что позволит снизить риски распространения коронавирусной инфекции нового типа, пишет «Гудок».

Теперь в купе будут размещаться только два человека, а на боковых полках плацкарт – один пассажир. Исключения будут сделаны для путешествующих семей, рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. В вагоны СВ по-прежнему будут продаваться два билета.

Компания увеличивает расстояние между пассажирами до 1 метра, исходя из постановления главного санитарного врача Анны Поповой о дистанцировании людей в общественных местах и транспорте. В РЖД рассказали, что пассажиров, которые приобрели билеты еще до введения новых правил, рассадят, предоставив места ничем не хуже и по той же цене.

Как писал «Новый День», в конце марта «дочка» РЖД – Федеральная пассажирская компания – предупредила об изменении периодичности курсирования ряда поездов дальнего следования. Некоторые из них и вовсе были отменены. Причина тому – отсутствие спроса, на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа, пояснили в РЖД.

Пассажирам предлагают отправиться в поездку по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Также перевозчик готов вернуть полную стоимость билетов, если пассажир захочет отказаться от поездки. Отмена коснется только тех поездов, у которых есть альтернатива на маршруте.

Данные меры будут действовать как минимум до конца мая и коснутся таких направлений как Москва – Нижний Новгород, Москва – Санкт-Петербург, Екатеринбург – Казань, Иркутск – Забайкальск, Белгород – Москва. Также сократится курсирование между Челябинском и Омском, Пензой и Ряжском, Самарой и Казанью. Ранее было ограничено курсирование поездов в международном сообщении – в том числе со странами Прибалтики, Европы, Азии. Отменены поезда в Китай и КНДР.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.04.20

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