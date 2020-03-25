РЖД отменяют часть поездов дальнего следования из-за коронавируса

«Дочка» «Российских железных дорог» – Федеральная пассажирская компания – изменит периодичность курсирования ряда поездов дальнего следования. Некоторые из них будут вовсе отменены. Причина тому – отсутствие спроса, на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа, пояснили в РЖД.

Пассажирам предложат отправиться в поездку по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Также перевозчик готов вернуть полную стоимость билетов, если пассажир захочет отказаться от поездки, передает ТАСС. В РЖД пояснили, что отмена коснется только тех поездов, у которых есть альтернатива на маршруте.

Данные меры будут действовать как минимум до конца мая и коснутся таких направлений как Москва – Нижний Новгород, Москва – Санкт-Петербург, Екатеринбург – Казань, Иркутск – Забайкальск, Белгород – Москва. Также сократится курсирование между Челябинском и Омском, Пензой и Ряжском, Самарой и Казанью. Ранее было ограничено курсирование поездов в международном сообщении – в том числе со странами Прибалтики, Европы, Азии. Отменены поезда в Китай и КНДР.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.03.20

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