Коронавирус захватывает Ямал: число заболевших достигло 140 человек

На Ямале, где ежедневно фиксируются новые случаи коронавируса, число больных выросло до 140 человек. Прирост за сутки – 24. Такие данные за 20 апреля приводит Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО.

Число больных в Салехарде за сутки увеличилось до 36, где шесть вновь заболевших. В Новом Уренгое диагноз подтвердился у троих, всего 22 заболевших.

Самая сложная ситуация остается в Пуровском районе, где COVID-19 фиксируется у жителей поселка Ханымей и работников месторождений. Там 40 случаев коронавируса. Надымский район заболевшими к 20 апреля не прирос, там по-прежнему 27 заболевших. Очаг в Пангодах, где ранее был введен карантин, стабилизирован. В Ямальском районе восемь новых случаев (всего 12 заболевших), по одному случаю COVID-19 в Ноябрьске, Лабытнанги и Тазовском районе.

«Есть также единичные случаи заболевания в Тарко-Сале и в Пурпе, предположительно у контактных с ранее заболевшими из Ханымея, эпидемиологическое расследование продолжается. Заболевшие изолированы, их контактные определены и обследованы», – уточнили в региональном штабе.

По данным на 20 апреля, на Ямале выздоровели 16 человек. Один человек умер. Первой жертвой COVID-2019 на Ямале стал 47-летний работник «Газпром трансгаз Югорск» Игорь Пашковский. Он проживал в поселке Пангоды, заболел 30 марта и с симптомами ОРВИ был госпитализирован в инфекционное отделение. Через несколько дней, 6 апреля, у пациента подтвердился COVID-19. 7 апреля состояние мужчины ухудшилось, он был переведен на искусственную вентиляцию легких. 9 апреля больной скончался.

Отметим, что среди регионов УрФО наибольшее число заболевших фиксируется в Свердловской области и в ЯНАО.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 20.04.20

На праймериз «Единой России» заявился заместитель губернатора Ямала и мэры городов. / Где посмотреть пасхальные службы из уральских храмов. / 92% ветеранов УрФО получили выплаты ко Дню Победы. Свердловская область отстает (ИНФОГРАФИКА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»