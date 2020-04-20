С месторождений Газпрома из-за коронавируса массово вывозят вахтовиков

В больницы Ямала за последние несколько дней были доставлены десятки работников месторождений Газпрома. У некоторых вахтовиков подтвердилась коронавирусная инфекция, несколько человек в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ.

Как сообщает оперативный штаб региона, с месторождения в Ямальском районе вывезено 87 работников. Некоторых доставили в Салехардскую окружную больницу и в Новоуренгойскую ЦГБ. Так, в Салехард доставлены восемь человек, у троих тесты на инфекцию оказались положительными. «Они находятся в тяжелом состоянии, им требуется поддержка аппаратов ИВЛ. Еще 18 человек госпитализированы в инфекционное отделение Новоуренгойской ЦГБ. У девятерых подтвержден COVID-19. Один пациент в тяжелом состоянии, пятеро – средней степени тяжести, 12 – в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе.

Еще несколько десятков человек, сотрудников «Газпром добыча Ноябрьск», в разное время привезли на Ямал с Чаяндинского месторождения из Якутии. Их разместили в больнице Ноябрьска, СПИД-центре. У вахтовиков из Якутии массово подтверждается COVID-19. Состояние пятерых пациентов, доставленных в Ноябрьск, оценивается медикам от среднетяжелого до тяжелого, есть признаки пневмонии. «Пациенты госпитализированы в палату интенсивной терапии. Показатели сатурации (уровня кислорода в крови) у всех в норме», – добавили в оперативном штабе ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», в ЯНАО на 20 апреля число больных выросло до 140 человек. Прирост за сутки – 24. Число больных в Салехарде за сутки увеличилось до 36, где шесть вновь заболевших. В Новом Уренгое диагноз подтвердился у троих, всего 22 заболевших.

Самая сложная ситуация остается в Пуровском районе, где COVID-19 фиксируется у жителей поселка Ханымей и работников месторождений. Там 40 случаев коронавируса. Надымский район заболевшими к 20 апреля не прирос, там по-прежнему 27 заболевших. Очаг в Пангодах, где ранее был введен карантин, стабилизирован. В Ямальском районе восемь новых случаев (всего 12 заболевших), по одному случаю COVID-19 в Ноябрьске, Лабытнанги и Тазовском районе.

Салехард, Дарья Котова

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